يعد الفشار من المسليات المغذية والصحية واللذيذة للأطفال، لذا يقدم لك موقع «هُن»، طريقة عمل الفشار بالزبدة لطعم غني ورائع لتقديمه لأطفالك، كـ «سناك» صحي خلال فترة اللعب، أو مشاهدة الفيلم المفضل.

المقادير

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

1/2 كوب ذرة فشار.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا.

طريقة عمل الفشار بالزبدة

يوضع الزيت في قدر على النار لها درجة حرارة متوسطة، لتحمية الزيت.

تضاف الذرة إلى القدر مع الملح والبابريكا.

تضاف الزبدة إلى الفشار ثم يغطى القدر، حتى تنضج الحبوب.

تطفئ النار ويقدم الفشار ساخنًا.

يمكن أن ينكّه الفشار بالبهارات المحببة بدلا من الملح والبابريكا، ويُقدم.