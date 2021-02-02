أم تستغيث: عم الأولاد خطفهم علشان نفسه يربي عيال ومشوفتهمش من 3 سنوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلة طويلة خاضتها سارة سعيد، 29 عامًا، تبحث عن أطفالها التوأم الذين لم تقضى معهم سوى 4 سنوات فقط، في محاولة للوصول إليهما من جديد.

حياة وصفتها مع زوجها بـ «مستحيلة»، دفعتها لطلب الانفصال بعد اكتشافها الطابع السيء في زوجها واستغلاله لها: «3 سنين محرومة من عيالي ومعرفش عنهم حاجة».

سارة: زوجي سابني متعلقة وعلى ذمته 4 سنين

لم تصل السيدة العشرينية إلى الانفصال إلا بعد 4 سنوات من رغبتها الانفصال عن زوجها: «سافر يشتغل في عمان من 2014 وقالي هيبعتلي ورقتي وفضل معلقني لحد 2018».

قبل انتهاء عام 2018 وتحديدًا في شهر 5، أرسل الزوج توكيل لشقيقه: آخر 2018 بعت لأخوه توكيل بالطلاق على الإبراء، واتنازلت عن كل حاجة علشان انفصل».

سارة: عم الأولاد خطفهم علشان نفسه يربي عيال

لم تنتهى قصة الزوجة عند هذا الحد، بل بدأت وصلت إلى خطف أطفالها: «عم الاولاد طلب يشوفهم علشان مش بيخلف، بس من بعد المقابلة دي مشوفتهمش اتصل بيا قالي هاتى العيال وتعالي ولما روحت ضربني وسرق مني شنطة إيدي وموبايلي».

أقدمت «سارة» على تحرير محاضر في قسم غمرة أول: «عملت قرار ضم بقالي سنتين مش عارفة أنفذه، لأن الاولاد مع عمهم مش أبوهم، وكمان مفهمهم أن أمهم ماتت».

عاشت الأم المكلومة «كعب دائر» على المحاكم ومدارس أطفالها حتى تحاول الوصول لهم: «استنيت لما أولادي دخلوا المدرسة علشان عمهم كان كل شويه يغير سكنه، لكن المحامي بتاعي خاني وبلغ عمهم إني قربت أوصلهم فنقلهم مدرسة تانية» حسب حديثها لـ«هُن».

دوامة مستمرة تبحث فيها «سارة» عن أطفالها التوأم الذين يفتقدون حنانها فهما كانا مصدر الأمان لها، كما وصفت.