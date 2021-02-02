إنجي كيوان الرابعة.. عمرو دياب بعد دينا الشربيني «كل يوم بيحب واحدة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ الصيف الماضي، ترددت كثير من الأنباء عن انفصال الهضبة عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني، بعد قصة حب كبيرة استمرت حوالي 3 سنوات، وفي الوقت الذي التزم فيه كلا الطرفين بالصمت، أكدت مصادر مقربة منهما الانفصال، إذ كان آخر ظهور للثنائي في مكان واحد هو دبي، خلال احتفالات رأس السنة، التي قضاها الهضبة مع أسرته وزوجته الثانية زينة عاشور.

وخلال تلك الفترة التي لم تتخطى عدة أشهر، ربط البعض حال الفنان عمرو دياب، بكلمات أغنيته الشهيرة «ليه يا قلبي كل يوم بتحب واحدة، ولسه مش لاقي اللي عايزة في أي واحدة»، فمنذ انفصاله عن دينا الشربيني تلاحقه شائعات بشكل شبه دوري، بأنه تجمعه علاقة عاطفية بفتاة أخرى، أو تخطى فترة دينا، بالخروج مع أخريات آخرهن الإعلامية إنجي كيوان.

عمرو دياب وإنجي كيوان

مجموعة من الصور انتشرت للهضبة مؤخرا، مع الإعلامية إنجي كيوان، وهو يحتضنها، ما أثار الجدل حول علاقتهما، إذ قال الجمهور، إن عمرو دياب يستطيع تخطي علاقاته بسرعة «بيموف اون»، كما تسائل البعض عن كون إنجي هي حبيبة الهضبة الجديدة أم لا.

لتنكشف الأمور في نهاية المطاف، بإعلان عمرو دياب، طرح عطر جديد يحمل اسمه، وكانت إنجي كيوان، هي نجمة الإعلان.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول عمرو دياب، بسبب علاقته بـ إنجي كيوان، فقد شاركت متابعيها أكثر من مرة بصور لها معه، ووصفت الأيام التي قضتها معه، بأنها كانت رائعة مع شخصية عظيمة، لكن كون إنجي كيوان متزوجة، ينفي احتمالية وجود علاقة عاطفية تجمعها بالهضبة.

عمرو دياب وريم أبو سمرة

ظهر الهضبة يقبل سيدة الأعمال السورية ريم أبو سمرة، في حفل عيد ميلادها قبل ظهوره مع إنجي كيوان مباشرة، ما أثار الجدل كثيرا حول علاقة الثنائي، لكن الأمر فيما يبدو كان طبيعيا، حيث دعي عمرو دياب إلى حفل عيد الميلاد، وظهر يحتفل معها.

عمرو دياب وكارولينا

ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة «كارولينا»، وهي تحتضن عمرو دياب، ووصفته بأنه أفضل مغني في العالم، ما أثار الجدل حول وجود علاقة عاطفية تجمعهما، إلا أن كارولينا ردت على إحدى التعليقات التي تسائلت حول طبيعة علاقتها بالهضبة، مؤكدة أنه بالرغم من كونه جذاب إلا أنها جيدة، لأنها متزوجة ولديها طفلة.

عمرو دياب وروان بن حسين

نشرت المدونة الكويتية روان بن حسين، صورة لها برفقة الهضبة، عبر صفحتها الشخصية على «إنستجرام»، ثم عادت لتوضح أن تلك الصورة كانت أثناء تواجدهما في دبي، خلال الاحتفال بعيد ميلاد إحدى الصديقات.