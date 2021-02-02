قمة الأدب والأخلاق.. جيران حنين حسام بعد إخلاء سبيلها: «لو وحشة كنا دبحناها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل إحدى الشوارع الرئيسية بمنطقة الساحل بشبرا، أصوات الأغاني تتعالى احتفالا بخروج ابنة المنطقة فتاة «التيك توك» الشهيرة حنين حسام، التي تم إخلاء سبيلها مساء أمس، لتعود إلى منزلها في الثانية ونصف صباحًا.

جيران حنين حسام يحتفلون بخروجها عقب 9 أشهر خلف القضبان، دفاعًا عن ابنة المنطقة التي يعرفونها منذ أكثر من 10 سنوات.

جيران حنين حسام: بنت ناس

هكذا صرحت السيدة أم ايمن، جارة «حنين» منذ 13 عاما، مؤكدة أن الفتاة تتمتع بحسن الخلق والسيرة، وان الأسرة تتمتع بالفضيلة منذ قدومها للمنطقة:«عمرنا ما شوفنا حاجة منها، قمة الأدب والأخلاق، بنت ناس وذوق».

وتابعت:«أمها كان قلبها مخلوع وشكلها يصعب عليكم لحد ما البنت خرجت، عاملة فرح».

جار حنين: معندناش بنات وحشة

من جانبه رد علي ضيف، يقطن بالمنطقة منذ 30 عاما: «البنت مؤدبة أدب خلق الله، وأبوها محترم وفي حاله، احنا معندناش بنات وحشة»، متابعا خلال حديثه: «لو البنت وحشة كنا دبحناها مسبنهاش».

وعن أسرتها، رد قائلا:«ناس محترمة وفي حالهم ومكتفين ببنتهم وحيلتهم من الدنيا اللي طلعوا بيها».

أبو سعيد: ابني متابعها

وعلى الجانب الآخر كشف، ابو سعيد من سكان المنطقة منذ 10 سنوات، أنه لا يعرفها شخصيا، لكن لديه ابن 15 عام من متابعيها: «ابني ورهالي بتلبس وترقص، لكن مشوفناش منها حاجة وحشة».

قضية حنين حسام

وكانت خرجت أمس من قسم شرطة الساحل، دائرة محل إقامتها، فتاة التيك توك حنين حسام بعد مرور 9 أشهر على قرار حبسها بتهمة التحريض على الفسق والاتجار في البشر، طبقًا لما ورد فى تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، بعد دفع كفالة مالية قدرها 15 ألف جنيه.