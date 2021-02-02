أم حرقت طفلها بملعقة ساخنة فخسرت نصف حقوقها عند الطلاق: «اللي بيعمل شر يلاقيه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«حرقت ابنها بمعلقة سخنة عشان كان بينقل الكلام»، أحد الأسباب التي استند إليها محمد عوض، أحد مواطني محافظة الدقهلية، في عريضة الدعوى التي قدمها ضد زوجته، بعد إنذار بالطاعة، ليحرمها من الحصول على نصف حقوقها في قضية الطلاق للشقاق التي رفعتها ضده.

يقول شقيقه علي عوض، والمحامي الخاص به، إن زوجة أخيه كانت تعامل صغارها الثلاثة بشكل عنيف، وتعاقبهم بقسوة شديدة، وكان ذلك من أهم أسباب المشاكل التي نشبت بينهما بعد 10 سنوات زواج، إذ أمسكت بيد الصغير «يوسف» وعمره 4 سنوات، وحرقتها بملعقة ساخنة، فضلًا عن طريقتها القاسية في الحديث مع جيرانها وأهل زوجها -على حد وصفه-: «كانت دايمًا عاملة مشاكل مع الجيران، وكان فيها عيب خطير وهو نقل الكلام والتجسس، وعلمت العيال كده، مقدرناش نستحمل وقولنا الانفصال هو الحل».

حرقت طفلها وتشاجرت مع جيرانها

يحكي عوض، أن أطفال أخيه الثلاثة «جنى» 10 سنوات، و«يوسف» 8 سنوات، و«ملك» 3 سنوات، يعيشون مع أمهم منذ الانفصال: «هي تعتبر جارتنا، بينا وبينها شارع، يوسف مقيم عندنا، والبنات بيرحوا يباتوا عندها»، مؤكدًا أن هناك رقابة عليها حتى لا تؤذي الصغار مرة أخرى، مع الالتزام بدفع نصف حقوها الشرعية والمالية، وفقًا لقرار محكمة أسرة طلخا بمحافظة الدقهلية.

خبير المحكمة حرمها من نصف حقوقها

يضيف أنها بعد حرق الطفل، أقيمت جلسة عرفية بحضور كبار البلد، واعتذرت عما فعلته بالصغير، لكن كررت إيذائها للصغار مرة أخرى، حتى استحالت العيش بينها وبين زوجها: «كانت كمان معاملتها وحشة مع جوزها، وده اللي خلى الاخصائي النفسي والاجتماعي في محكمة الأسرة يقرر أنها تاخد نص حقوقها الشرعية والمالية، لما قدرنا نثبت الضرر ده قدام الخبير اللي المحكمة فوضته، كسبنا القضية مع الاحتفاظ بنص حقوقها فقط، مع أن الحكم ده بيديها الحق تاخد كل حقوقها».