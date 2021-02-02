"طبقة من الفرو".. علامة على اللسان تؤكد الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يبدو أن هناك إضافة أخرى إلى القائمة المتزايدة من الأعراض الغريبة المحتملة لفيروس كورونا الجديد، كشفت عنها دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين بريطانيين، بأن هناك عرضا غريبا انتشر بين بعض المصابين بفيروس كورونا، وهو ظهور بعض الفطريات التي تشبه الفرو على اللسان، وفقًا لموقع NBC الأمريكي.

وتابع الباحثون، أن العرض الجديد للإصابة بعدوى فيروس كورونا الذي رصدته نتائج الدراسة هو عبارة عن تكون ما يشبه "طبقة من الفرو" على اللسان، يمكن أن تكون بيضاء أو صفراء ولا يمكن إزالتها.

وأفاد الباحثون، أن هناك المزيد من الأشخاص المصابين بعدوى فيروس كورونا الذين يشكون من تغير لون اللسان وتضخمه ومشاكل أخرى في الفم،

وقال بروفيسور تيم سبيكتور أستاذ علم الأوبئة الجينية في معهد كينغز كوليدج لندن، إنهم وجدوا تغيرا في لون اللسان بين الأشخاص الذين تم فحصهم وكانوا مصابين بفيروس كورونا.

وأوضح سبيكتور، أن أكثر من ثلث مرضى كورونا، أي نسبة 35%، يعانون من أعراض غير تقليدية للمرض في الأيام الثلاثة الأولى، لذلك من المهم لفت الانتباه إلى الطفح الجلدي، وتقرحات أصابع القدمين وعلامات التحذير الأخرى والتي يتم "تجاهلها.

ولفت سبيكتور، إلى أن 1 من كل 500 مريض فيروس كورونا يعاني من تغير لون اللسان تشبه طبقة من الفرو باللون الأبيض أو الأصفر ولا يمكن إزالتها، بجانب الأعراض الرئيسية المعروفة لفيروس كورونا المستجد.