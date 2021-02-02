أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. تجنب مقابلة صديقك كل يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

مقابلة صديقك كل يوم

عادة قد يقوم بها الكثيرون رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

مقابلة صديقك كل يوم أمر غير آمن، وقد تتعرض بسببها للإصابة بالفيروسات ومنها كورونا.

كيف نحمي أنفسنا؟

مقابلة صديقك فقط إذا كان الأمر مهما، مع الالتزام بعدم المصافحة بالأيدي أو العناق.