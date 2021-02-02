سلالة كورونا الجديدة: 3 تغييرات جلدية قد تظهر قبل أي أعراض أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تضيف السلالات الجديدة من الفيروس التاجي المنتشرة في جميع أنحاء العالم مزيدًا من التركيز على اكتشاف الأعراض المرتبطة بـ فيروس كورونا.

وتشير دراسة جديدة إلى أن هناك ثلاثة تغييرات جلدية قد تظهر قبل الأعراض الأخرى، وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

وحددت البحث المنشور في المجلة الأمريكية لعلم الأمراض الجراحي ثلاثة تغيرات جلدية يمكن أن تشير إلى ظهور كوفيد-19.

ووجدت الدراسة أن تورم الأصابع والطفح الجلدي وخلايا على شكل النحل تشير إلى الإصابة بعدوى كوفيد-19.

اقترح البحث، الذي أجري في عيادة سالامانكا في مدريد، أن هناك نمطًا لتطور هذه الأعراض غير الكلاسيكية.

ووفقًا للعلماء، يمكن أن تظهر تفاعلات الجلد قبل ظهور الأعراض المعتادة لـ كوفيد، مثل السعال وفقدان التذوق.

لجمع النتائج التي توصلوا إليها، تم تجميع البيانات وتحليلها من المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 13 و 28 و 83 عامًا خلال الموجة الأولى من الجائحة.

وقال مستشفى مدريد ميتروبوليتان: "تم تسجيل خمسة أنواع مختلفة من المظاهر الجلدية، منها 11 آفات نقص التروية أو تورم الأصابع، وتسع طفح جلدي، وطفح جلدي يشبه خلايا النحل، واثنان غير محددان".

ووجد البحث أيضا أن وجود الفيروس في الخلايا البطانية يمكن أن ينشط "آليات تحفز الالتهاب الذي يسبب آفات جلدية".

وقال الباحثون إن معظم الآفات الجلدية وجدت في القدمين والأطراف السفلية من الجسم، وأشاروا إلى أنه كانت هناك بعض الحالات المعزولة حيث تم العثور عليها على اليدين، ولم يجد الباحثون أي علاقة بين مشاكل الجلد و "شدة حالة الجهاز التنفسي الناتجة عن الإصابة"، وأظهر جميع الذين شاركوا في الدراسة أعراض COVID-19 في الوقت الذي تم فيه أخذ العينة، ومع ذلك، تم تأكيد تسع حالات فقط من بين 25 حالة عن طريق اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، " PCR test".

سيخبرك اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) إذا كنت مصابًا حاليًا بـ COVID-19، وليس عدوى سابقة، ويقترح الباحثون أن الاكتشاف المبكر لهذه المشاكل الجلدية "يمكن أن ينبه في بعض الحالات إلى مرض SARS-CoV-2 وبالتالي يمنع انتشار الفيروس".

ما هي أهم أعراض فيروس كورونا؟

إن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي:

ارتفاع في درجة الحرارة - وهذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك (لا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك).

سعال جديد ومستمر - وهذا يعني السعال كثيرًا لأكثر من ساعة ، أو ثلاث نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة (إذا كنت تعاني عادةً من السعال، فقد يكون أسوأ من المعتاد).

فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق - وهذا يعني أنك لاحظت أنه لا يمكنك شم أو تذوق أي شيء، أو رائحة أو طعم مختلف عن المعتاد.

إذا كان لديك أي من الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا، فقم بإجراء اختبار للتحقق مما إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.

يجب عليك أنت وأي شخص تعيش معه البقاء في المنزل وعدم وجود زوار حتى تحصل على نتيجة الاختبار - فقط اترك منزلك لإجراء الاختبار.