خبراء ينصحون بتجنب الحمل لمدة شهرين بعد تلقي لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بدأت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في معظم بلدان العالم، للأشخاص المرتبطين بالخدمات الصحية، ونصح أطباء وخبراء أمراض النساء السيدات بعدم الحمل لمدة شهرين بعد تلقي التطعيم، ذلك في الوقت الذي أوصت خلاله منظمة الصحة العالمية النساء الحوامل بعدم التطعيم، لكن ومع ذلك، يمكن إعطاء اللقاح للنساء ذوات الحالات الشديدة والمخاطر العالية، وفقًا لموقع onlymyhealth.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يمكن إعطاء اللقاح للنساء المرضعات لأن الأطفال الذين يشربون لبن الرضاعة أقل عرضة لخطر الإصابة، كما أوصوا بتجنب الحمل لمدة تصل إلى 8 أسابيع بعد التطعيم.

واقترح الخبراء على الأزواج تأجيل التخطيط للحمل لمدة شهرين على الأقل بعد التطعيم، خاصة وأن بعض اللقاحات تحتوي على فيروسات حية يمكن أن يتضرر بسببها الجنين، ولهذا السبب، يوصي الخبراء بعدم تناول اللقاحات أثناء الحمل.

وينصح النساء الحوامل بالتطعيم ضد بعض الأمراض مع الامتناع عن التطعيمات الأخرى، وهذا يعتمد على نوع اللقاح وكيفية صنعه، ويتم تشجيع الحوامل على التطعيم ضد أشياء مثل الأنفلونزا، لمنح المناعة لكل من الوالدين والجنين بمجرد ولادته، ولقاح الإنفلونزا، مثل العديد من اللقاحات الأخرى، مصنوع من فيروسات معطلة لتحفيز الاستجابة المناعية لجسمك.

ولكن لا ينبغي إعطاء اللقاحات المصنوعة من فيروسات حية لأشياء مثل الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية للحوامل، لأنها يمكن أن تضر بالجنين النامي نظريًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). ومع ذلك، فهي آمنة تمامًا لأي شخص غير حامل.

أحدث نوع من اللقاحات، تقنية استخدمت أيضًا في تطوير لقاحات COVID-19 ، mRNA. يحدث هذا عندما يتم حقن الجزيئات التي يمكنها تعليم خلايا الجسم على إنتاج البروتينات التي تنتج الأجسام المضادة بدلاً من وضع قطعة من الفيروس في جسمك، ومع ذلك، نظرًا لأن mRNA هي تقنية جديدة، فلا يزال يتعين دراستها في النساء الحوامل.

يرى الخبراء أنه نظرًا للأوضاع الحالية والغموض الذي يحيط بلقاحات كورونا، فإن النساء الحوامل أو اللائي يخططن للحمل في المستقبل القريب أكثر استعدادًا للانتظار، ويوصى الخبراء بإجراء محادثة صادقة ومفتوحة حول التطعيم ضد كورونا مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

ولكن نظرًا لأن إطلاق لقاح كورونا جار للتو تطوريه، مع استنتاجات التجارب السريرية، فإن القائمة المحتملة للأشخاص الذين يتم إعطاؤهم اللقاح تشمل العاملين في الخطوط الأمامية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وكبار السن، والأشخاص المصابين بأمراض مرافقة لأنهم في خطر متزايد للإصابة بالمرض أو ظهور عواقب وخيمة.

ومن ناحية أخرى، لا تزال هناك مجموعة ضعيفة أخرى - النساء اللواتي يخططن للحمل والأمهات المرضعات، وعلى الرغم من أن خطر إصابة هؤلاء النساء بالمرض بسبب كورونا أقل مقارنة بالآخرين، إلا أن أحد العوامل الرئيسية هو أنه لم يتم إجراء مثل هذه التجارب السريرية على النساء الحوامل، وبالتالي لا تتوفر حتى الآن مثل هذه البيانات الواضحة حول سلامة وفعالية استخدام أي كمية من الجرعة.