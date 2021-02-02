كيف يستجيب الجسم للقاح كورونا ولماذا يكون المرض بعد التطعيم "أمرا جيدا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

بالنسبة لنسبة ضئيلة من الناس، قد يكون الحصول على لقاحات COVID-19 الأولى مزعجًا، أكثر من الانزعاج المعتاد من أخذ حقنة قد تجعلك تشعر بالمرض لمدة يوم أو يومين، على الرغم من أنها لا تحتوي على فيروسات كاملة تصيبك بالفعل.

على سبيل المثال لقاحات فايزر وموديرنا Pfizer / BioNTech و Moderna "تفاعلية المنشأ" تمامًا - ما يعني أنها تحفز استجابة مناعية قوية يمكن أن تسبب ألمًا مؤقتًا، ولكن غير مريح في الذراعين والحمى والقشعريرة والصداع.

كثير من الناس قلقون بشأن التقارير المتزايدة عن إصابة الأشخاص بالمرض وحتى الموت بعد أخذ لقاح فيروس كورونا، ويزعم الخبراء أن الإصابة نتيجة متوقعة ويمكن أن تكون أمرًا جيدًا.

لكن ماذا يحدث بالضبط للجسم عند التطعيم ولماذا المرض بعد التطعيم "أمر جيد"؟.. هذا ما تكشفه صحيفة "express" البريطانية.

يدرك علماء المناعة جيدًا أن الجهاز المناعي يستخدم مجموعة معقدة من أجهزة الاستشعار ليس فقط لفهم ما إذا كان الشيء غريبًا أم لا، ولكن أيضًا نوع التهديد، إن وجد، الذي قد يشكله الميكروب على النظام.

يمكنه معرفة الفرق بين الفيروسات والطفيليات، مثل الديدان الشريطية، وتنشيط الأذرع المتخصصة لجهاز المناعة لديك للتعامل مع تلك التهديدات المحددة وفقًا لذلك، يمكنه حتى مراقبة مستوى تلف الأنسجة الذي يسببه الفيروس وتكثيف استجابة جهاز المناعة.

كيف تعمل

تعمل اللقاحات عن طريق إدخال نسخة آمنة من الفيروس إلى جهاز المناعة لدى المريض، عند التطعيم، يحتاج الجهاز المناعي للشخص إلى الشعور بالخطر قبل الاستجابة.

شرط الخطر يعني أن الجهاز المناعي مبرمج على عدم الاستجابة ما لم يتم تحديد تهديد واضح، تعمل اللقاحات عن طريق خداع الجسم ليعتقد أنه مصاب بأعراض تحدث كدليل على نجاحه في ذلك.

عادة ما تحدث الحمى والتعب والعلامات الأخرى المرتبطة بعدوى COVID-19 بسبب الاستجابات المناعية وليس الفيروس نفسه.

تشمل الآثار الجانبية والأعراض التي يسببها اللقاح احمرارًا وانتفاخًا في موقع الحقن، وتيبس وألم في العضلات، وتورم في الغدد الليمفاوية، وإذا كان اللقاح قويًا بدرجة كافية، حتى الحمى.

يدعي الخبراء أن هذه الآثار الجانبية ترجع إلى توازن تصميم اللقاح الذي يزيد من الحماية والفوائد مع تقليل الآثار الجانبية غير المريحة، مهما كانت ضرورية.

اثنان من الآثار الجانبية الخطيرة التي تمت مناقشتها، الحساسية المفرطة (رد فعل تحسسي شديد) ومتلازمة جيلان باريه (تلف الأعصاب بسبب الالتهاب)، تحدث بمعدل أقل من جرعة واحدة من بين 500 ألف جرعة.

عندما يحصل الشخص على لقاح COVID-19 تقوم خلايا الجسم بتشفير نسخة من بروتين الفيروس التاجي، يستخدم الفيروس بروتين سبايك كمفتاح للدخول إلى الخلايا، ولكن غير مرتبط ببقية الفيروس، لا يمكن أن يصيب البروتين الشائك أي شيء.

وقال ماثيو وودروف، مدرس بمركز لوانس للمناعة البشرية بجامعة إيموري: "ومع ذلك، فإن الجهاز المناعي الفطري للجسم يتعرف على مواد اللقاح والبروتين الناتج عن ذلك على أنها غريبة، هذه الإشارة تطلق ردة فعل يمكن أن تشبه إلى حد كبير المرض. المزيد من الخلايا المناعية تصبح ملتهبة ومؤلمة، وتنشط المزيد من الخلايا المناعية التي قد تسبب أعراضًا للجسم كله مثل الحمى والتعب".

وأضاف وودروف: "تشير البيانات الأولية إلى أن أكثر من 2 في المائة من متلقي لقاح موديرنا قد عانوا من آثار جانبية مؤقتة شملت التعب والصداع".

ويشير الخبراء إلى أن هذه علامات على أن اللقاح يقوم بما تم تصميمه من أجله وهو تدريب جهاز المناعة على الاستجابة بشكل مناسب.