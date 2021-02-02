فساتين سهرة من مجموعات الأزياء الجاهزة موضة ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 فبراير 2021 04:40 مساءً - ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لـ ربيع 2021، كشفت دور الأزياء العالمية عن جديدها من أجمل فساتين السهرة وسيطرت الألوان وطبعات الزهور على معظم التصاميم والنتيجة اطلالات مفعمة بالحياة تنتظرنا في الموسم القادم.



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فساتين سهرة مورده موضة ربيع 2021

REEM ACRA



بفساتين مطبعة ومطرزة بالورود ظهرت عارضات كبريات الدور العالمية خلال عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع 2021، قدمت المصممة لبنانية الأصل ريم عكرا Reem Acra فستان ديكولتيه مغطى برسومات الورود ومصمم بتنورة منفوشة يمكن لقلادة ذهبية ناعمة أو أقراط متدليه أن نكمل هذا الموديل الراقي.





تهادت عارضات جيني بيكهام Jenny Packham بفساتين وردية بنصف أكمام محبوكه بورود بارزة اكتفي بكلاتش فضي وقرط ناعم غير متدلي لإتمام أناقتك.







فساتين سهرة بقصة مستقيمة موضة 2021

ALESSANDEA RICH



شقت فساتين السهرة مستقيمة القصة طريقها إلى منصات عروض ربيع 2021، التصميم الرائج الذي يبرز طول القامة ويناسب صاحبات قوام الساعة الرملية قدمته ماركة Alessandra Rich فأحببنا الفستان القطيفه الأزرق الرويال الذي يصل طوله إلى الكاحل ومميز بالياقة الملتفه حول العنق Halter top، على طريقة العارضة لائمي هذا الموديل مع حذاء مزود بإبزيم أو سوار حول الكاحل على أن يكون باللون الأسود أو الفضي.



كالعادة فضلت دار كارولينا هيريرا Carolina Herrera البساطة والنعومة لتكون الميزة الأساسية التي تعبر عن مجموعتها لربيع 2021، لذلك صادفنا الفساتين الورديه البودر الساده من دون تطريز ذي الخصر العالي الذي يبدأ من أسفل الصدر مباشرة والمزينة بفيونكه كبيرة تغطي كامل الصدر.





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فساتين سهرة بقصة ملتفه حول الجسم

LANVIN



كان لفساتين السهرة الملتفه حول الجسم Wrap dresses حصة كبيرة ضمن مجموعات ربيع 2021، ظهرت عارضة لانفان Lanvin بفستان وردي بأكمام منتفخة مزدان بتطريزات على شكل الورود، يبرز هذا الموديل طول القامة كما يساهم في إخفاء بروز البطن.





سيعجبك أيضًا الفستان الفوشيا الـ V Neck من مجموعة ماركيزا Marchesa المزين بكشاكش ناعمة على أحد الكتفين نسقيه مع صندال من نفس اللون أو باللون الفضي.









فساتين سهرة بقصة منسدله عالية الخصر

ELIE SAAB





تتميز فساتين الربيع بالقصات الإنسيابية الناعمة والتنانير الهدله عالية الخصر، التصاميم الأجمل حملت توقيع المصمم العالمي إيلي صعب Elie Saab وتميزت بالألوان الصيفية المرحة والقصات ذات الطابع الأغريقي التي يميزها الكتف الواحد.



لإطلالة تجذبين بها الأنظار ننصحك بالفستان الأحمر شديد الرقة ذي الأكتاف المنسدله من توقيع بادجلي ميشكا Badgley Mischka نسقيه مع اكسسوارات ذهبية لتزيدي اللوك فخامة.



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