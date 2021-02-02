أجمل موديلات شنط كروس مدورة للمرأة العصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 فبراير 2021 04:40 مساءً - في كل موسم، تبرز موضة جديدة من الحقائب لتزيّن اطلالاتك اليومية. واكبي أحدث صيحات الموضة واختاري تصميم من أجمل موديلات شنط كروس مدورة موضة 2021، حيث أنها تتسم بالعصرية والأناقة، وتضيف لمسة جذاببة لإطلالاتك اليومية.

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شنط 2021 كروس مدورة بألوان داكنة

Chloe





قدمت العديد من الماركات شنط كروس مدورة بألوان داكنة لتتناغم مع مختلف الأزياء.



أعجبتنا شنطة مارني Marni المستديرة باللون الأسود والتصميم البسيط لتتناغم مع مختلف الأزياء.



كما قدمت ماركة كلوي Chloe شنطة كروس أنيقة باللون الأخضر الداكن ومزين باكسسوار ذهبي يحمل أول حرف من اسم العلام

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شنط كروس مدورة بألوان فاتحة

CHANEL





تفضل كثير من النساء الشنط باللون الفاتحة، ولذلك نرشح لكِ شنط كروس مدورة بألوان فاتحة.



أعجبتنا شنطة شانيل Chanel باللون الأبيض مع الحزام بالسلسلة الذهبية.



وقدمت ماركة كلوي Chloe شنطة كروس مدورة باللون البيج وبالجلد المضلع.



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شنط كروس مدورة بطبعات ملونة

DIOR





أضيفي لمسة حيوية لإطلالاتك اليومية وأجمل شنط كروس مدورة بطبعات ملونة.



برزت العديد من موديلات شنط كروس مدورة وبطبعات ملونة من توقيع ماركة كوتش Coach، سواء بألوان فاتحة أو قوية.



كذلك قدمت ماركة ديور Dior سنطة كروس مدورة بنقشات تحمل حروف اسم العلامة وبألوان داكنة.



طالعي أجمل موديلات شنط كروس مدورة 2021 لتتألقي بإطلالات مواكبة للموضة.



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