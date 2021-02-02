موديلات عبايات مخملية لشتاء ٢٠٢١ من إنستغرام المشاهير

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 فبراير 2021 04:40 مساءً - يُعتبر المخمل من أفضل الأقمشة التي تعشقها المرأة في فصل الشتاء؛ فهو يتناسب مع الظروف المناخية، إضافة إلى أنه من أساسيات موضة هذا العام، لذا نجمع لكِ اليوم أبرز تصميمات العبايات المخملية لعام ٢٠٢١.



عباية شتوية من هنادي الكندري

عباية شتوية من هنادي الكندري



اعتمدت الممثلة والمذيعة الكويتية، هنادي الكندري، على عدة تصميمات للأزياء التراثية في شتاء هذا العام، ومن أبرزها عباية من المخمل الأسود المزين في المنتصف والأطراف بقماش أحمر مطرز بخطوط ذهبية، وتزينت بإكسسوارات ذهبية لليد مع مكياج مرتكز على درجات اللون الزهري لأناقة عصرية.

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عباية سوداء واسعة من خولة المراغي

خولة المراغي بعباية مخمل فاخرة



خولة المراغي، إعلامية بحرينية لا تتخلى عن العبايات الخليجية في مظهرها اليومي لأغلب المشاوير، ولأنها تحرص على التنوع في تصميمات العبايات فقد اختارت عباية سوداء فضفاضة من المخمل المصمم بأكمام منفوخة، وزينت مظهرها بحقيبة كحلية وحذاء أسود بكعب إلى جانب مجوهرات اليد المختلفة، وتجملت بمكياج خليجي مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر لمظهر يليق بكل فتاة خليجية.

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عباية شبابية من ملاك آل داود

ملاك ال داوود بعباية مخمل



في إطلالة ناعمة مناسبة للشابات، ظهرت المؤثرة السعودية في مجال الموضة والأزياء، ملاك آل داوود، بعباية من المخمل البنفسجي مصممة بقَصَّة منسدلة مناسبة للشابات، واعتمدت الحجاب بلون مختلف من البنفسجي، وزينت مظهرها بإسورة سوداء وخاتم فضي لخيار أنيق ويومي، وأكملت اللوك بمكياج زهري ناعم مناسب لذوات البشرة البيضاء.

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عبايات شتوية من المخمل بأسلوب شهد الزهراني

شهد الزهراني بعباية مخمل مميزة



لأن الإعلامية السعودية، شهد الزهراني، من الفتيات اللواتي لا يتخلين عن العبايات في مظهرهن اليومي، ولمواكبتها لخطوط الموضة، أطلت شهد بعباية شتوية مصممة بأسلوب الفروة بقماش أسود مزين في أطراف الأكمام بالفضي والبنفسجي بطريقة عصرية، وطرزت بنقوش تراثية، مع إطلالة يكسوها اللون الأسود، وزينت مظهرها بمجوهرات ذهبية لليد مع مكياج زهري.

وارتدَتْ في الإطلالة الثانية عباية من المخمل الأسود المطرز في الأطراف بخطوط طولية باللون الأزرق وتدرجات البني لأناقة مميزة لكل الشابات.

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