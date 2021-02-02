مكياج ملون وجريء من إنستغرام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 فبراير 2021 04:40 مساءً - تحرص المرأة العربية على اختيار أحدث ألوان الموضة في المكياج، وذلك من أجل إبراز ثقافتها مع الأسلوب العصري، ولأننا نشهد سنويًّا تغيُّرًا وتطورًا في طرق إبراز جمال العيون، فقد ركز خبراء التجميل على اختيار ألوان جديدة وجريئة بأسلوب مميز، لذا جمعنا لكُنَّ أبرز إطلالات خبيرات التجميل والموديل العربيات؛ لتحصلي على إطلالة باهرة.



دمج الألوان الناعمة في العينين بأسلوب نورة أبو عوض

ظلال العيون بأسلوب نورة أبو عوض



دمج ظلال العيون على طريقة خبيرة التجميل، نورة أبو عوض، يرتكز على عدة أشياء؛ أولها استخدام فرش المكياج الصحيحة بشعيراتها الناعمة؛ حيث لجأت في اللوك الأول إلى استخدام الأيلاينر الأسود الغرافيكي مع ظلال العين الأخضر والزهري والبيج بتدرجات مختلفة، وأكملت الإطلالة ببلاشر وطلاء الشفاه باللون الزهري، أما اللوك الآخر فكان أكثر جرأة؛ حيث ارتكزَ المكياج على دمج تدرجات الألوان البليسيه في العينين كالبنفسجي والأخضر والزهري، ولجأت لطلاء الشفاه الزهري اللامع لتكمل مظهرها.

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مكياج عيون ملون مع الأيلاينر الغرافيكي

مكياج عيون ملون مع الأيلاينر الغرافيكي



من الرائع أن يجتمع مكياج العيون الملون مع رسمة الأيلانير الغرافيكي بصيحة عصرية جذابة على غرار أبرز صيحات الموضة، ويأتي هذا المكياج من خلال دمج ظلال العينين السماوي والزهري برسمة مسحوبة للعينين مع الآيلانير الأسود المفرغ، من ثَمَّ يتمُّ تطبيق الظلال الملونة بدرجة لامعة في مدمع العينين وأسفلها، لتبدو العين بإطار ساحر، ويمكنك أن تكملي مظهرك بالبلاشر الزهري مع أحمر الشفاه الداكن لمظهر مميز.

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إطلالة كلاسيكية جريئة من وعد التركي

بأنامل خبيرة التجميل وعد التركي



إن كنتِ ممن يفضلن اعتماد الأسلوب الكلاسيكي بأناقة عصرية، فسوف نقدِّم لكِ إطلالة مميزة بأنامل خبيرة التجميل السعودية، وعد التركي، التي استخدمت ظلال العينين البنفسجي بطريقة مسحوبة مع الماسكرا السوداء الكثيفة وطلاء الشفاه الأحمر إلى جانب البلاشر الزهري لمظهر أنيق ومميز.



مكياج ملون للعينين بأسلوب جريء

مكياج ملون للعينين بأسلوب جريء



إن كنتِ ممن يفضلن الأسلوب الجريء والمميز للعينين، فسنرصد لكِ عدة إطلالات مميزة بأفكار شبابية؛ حيث يمكنك رسم عينيك بأيلاينر أصفر ناعم مع ظلال العينين الأحمر، وارسمي حواجبك بأسلوب متباعد مع الماسكرا الكثيفة، وأكملي اللوك بالبلاشر وطلاء الشفتين باللون الزهري، ولخيار آخر يمكنك تزيين مظهرك برسم عينيك بتدرجات اللون البرتقالي مع الأيلاينر الأبيض في الجانبين، وأكملي اللوك بالألوان البرونزية، لمظهر بسيط مرتكز على ظلال العينين.

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