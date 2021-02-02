كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 فبراير 2021 04:40 مساءً - يعد الشعر امتداداً للبشرة، بالتالي كما ترغبين في توفيرالحماية والترطيب والتغذية لبشرتك، عليك أن تولي شعرك العناية اللازمة بشكل دائم للحفاظ على مظهره صحياً ولامعاً وحيوياً، بما فيها زيوت الشعر. لكن لماذا زيوت الشعر ضرورية للمرأة العربية بشكل خاص؟ وما هي أفضل أنواع زيوت الشعر؟ مقال يلقي الضوء.



أهمية زيوت الشعر للمرأة العربية



لا شك أن المرأة العربية تسعى دائماً الى معالجة أي مشاكل تتعلق بجمالها، وخصوصاً شعرها، إلا أن هناك الكثير من الأسباب التي تقف أحياناً عائقاً دون الحصول على شعر صحي، ناعم، ومغذى. ومن أبرز هذه الأسباب، الظروف الطبيعية القاسية، مثل الحر الشديد، الرطوبة، الهواء الجاف وغيرها...، والنظام الغذائي غير المتوازن الذي يسبب النقص في المعادن والفيتامينات المفيدة للشعر. إضافة الى عوامل أخرى مثل الحرارة الشديدة الناجمة عن استخدام أدوات تصفيف الشعر، وصبغات الشعر... ومما ينتج من هذه الأسباب، تساقط الشعر، عدم نمو الشعر بالشكل المطلوب، جفاف الشعر، تكسره وتقصفه وتشابكه... لذلك من الضروري جداً لكل امرأة عربية استخدام زيوت الشعر وفق المشكلة التي تعاني منها.

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أفضل زيوت الشعر للمرأة العربية





QUAI Hair Oil Huile Capillaire للشعر المعرّض للحرارة بكثرة

QUAI Hair Oil Huile Capillaire



يعد هذا الشعر مثالياً لحماية الشعر من الحرارة القوية الناتجة من السشوار وأدوات التمليس، لذلك طبقيه على خصلات شعرك، فهو سيقوم بترميم شعرك المتضرر وحمايته من الأضرار الناتجة من تلك الأدوات.

Serge Normant للشعر الخفيف والمتساقط

Serge Normant



إذا كنت تعانين من مشكلة الشعر الخفيف والمتساقط، فمن المهم جداً تعزيز نموه ومكافحة تساقطه. لذلك، استخدمي زيت Serge Normant ذات التركيبة الخفيفة، التي تساعدك في الحصول على شعر كثيف، صحي ولامع.



Bumble and Bumble Hairdresser’s للشعر المتشابك

Bumble and Bumble Hairdresser’s



استخدام الزيت المرطب للشعر المتشابك خطوة ضرورية تسهل عليك تسريح شعرك وتمنحك شعراً حيوياً. لذلك، استخدمي زيت Bumble and Bumble Hairdresser’s، الذي يعتمد في تركيبه على بذور العنب وبذور القرطم وزيت اللوز الحلو والمكاديميا وزيت الأرغان وزيت جوز الهند، وكلها مكونات طبيعية مثالية للحصول على شعر لامع وغير متشابك وسهل التسريح.

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Ouidad Mongongon oil للشعر الجاف

Ouidad Mongongon oil



يحتاج الشعر الجاف الى العناية المكثفة والدائمة للحفاظ على حيويته ومنحه الترطيب اللازم وشكله الأنيق. لذلك، طبقي عليه زيت Ouidad Mongongon oil من جذوره وحتى الأطراف، فهو يحتوي على زيت جوز الهند وزيت بذور النخيل، إضافة الى حمض اللينوليك الذي يعمل على إعادة الدهون والزيوت الضرورية المفقودة الى الشعر وجعله أكثر قوة وحيوية ولمعاناً.



Living proof nourishing oil للشعر الخشن والهش

Living proof nourishing oil



إذا كان شعرك خشناً وسميكاً بطبيعته، قومي بتطبيق زيت Living proof nourishing oil على خصلات شعرك كافة وفروة رأسك، فهو سيعمل على تنعيم شعرك وتقليل التجعدات فيه، إضافة الى أنه يساهم في إعادة الحيوية واللمعان إليه، وذلك لأن يشتمل في تركيبته على الزيوت البحرية وزيت الجوجوبا، التي تتغلغل في فروة الرأس فتغذيها وترطبها، وفي الشعر لتمنحه بريقاً طبيعياً رائعاً.



Pearl Hair Oil Color Protectant Oil للشعر المصبوغ

Pearl Hair Oil Color Protectant Oil



يحتاج الشعر المصبوغ الى الحماية من الأضرار التي تسببها المواد الكيماوية الموجودة في صبغات الشعر، لذلك استخدمي زيت Pearl Hair Oil Color Protectant Oil الذي يحتوي على زيت اللوز وزيت الأركان.

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