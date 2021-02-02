الامارات | علماء بريطانيون: سلالة " كورونا" تعرضت لتحور جيني مقلق

شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بريطانيون: سلالة " كورونا" تعرضت لتحور جيني مقلق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال علماء بريطانيون اليوم، إنه يبدو أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها أول مرة في البلاد تشهد بعض التغيرات الجينية المقلقة.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" عن العلماء القول إن الاختبارات على بعض العينات أظهرت تحورا، يطلق عليه "إي 484 كيه"، تم رصده بالفعل في سلالاتي جنوب أفريقيا والبرازيل من فيروس كورونا اللتين تعتبران مصدر قلق.

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