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الامارات | علماء بريطانيون: سلالة " كورونا" تعرضت لتحور جيني مقلق

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لندن -د ب ا 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال علماء بريطانيون اليوم، إنه يبدو أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها أول مرة في البلاد تشهد بعض التغيرات الجينية المقلقة.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" عن العلماء القول إن الاختبارات على بعض العينات أظهرت تحورا، يطلق عليه "إي 484 كيه"، تم رصده بالفعل في سلالاتي جنوب أفريقيا والبرازيل من فيروس كورونا اللتين تعتبران مصدر قلق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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