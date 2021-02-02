الامارات | فرصة للفوز برحلة سياحية إلى الفضاء.. لسكان أميركا فقط!

شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة للفوز برحلة سياحية إلى الفضاء.. لسكان أميركا فقط! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم «سبايس اكس» إرسال أول مهمة سياحية إلى الفضاء في الفصل الرابع من 2021، كما أعلنت شركة الصناعات الفضائية المملوكة للملياردير إلون ماسك.

وستضم المهمة المهمة المسماة «إنسبيريشن 4» جاريد أيساكمان، مؤسس ورئيس شركة «شيفت 4 بايمنتس»، أول سائح فضائي ترسله المجموعة.

وسيموّل أيساكمان رحلة ثلاثة أشخاص آخرين إلى جانبه عبر كبسولة «دراغون»، وسيكونون «أفراداً من العامّة تُعلن هوياتهم في الأسابيع المقبلة».

وأنشئ موقع إلكتروني خاص يتيح تقديم طلبات الترشح للفوز بهذه المقاعد.

وهناك فئتان من المقاعد: الأولى هي مقاعد «السخاء» ويمكن الحصول عليها من خلال تبرع لمؤسسة «ساينت جود» التي تعنى بالأطفال المرضى، والثانية مقاعد «الازدهار» ويمكن الحصول عليها من خلال تشارك الأشخاص لسجلاتهم الخاصة على صعيد المبادرات.

وتتاح المسابقة لسكان الولايات المتحدة فوق سن الـ18.

وسيخضع الأفراد الأربعة بمن فيهم جاريد أيساكمان إلى «تدريب رواد فضاء تجاريين من سبايس إكس».

ولفتت الشركة إلى أن المهمة تستمر أياماً عدة، كما أن السياح الفضائيين سيدورون حول مدار الأرض بواقع مرة كل 90 دقيقة. وبعد المهمة، تدخل المهمة إلى المحيط الجوي قبل الهبوط قبالة سواحل فلوريدا.

وفي نوفمبر الماضي، وضعت كبسولة كرو دراغون من «سبايس إكس» أربعة رواد فضاء في المدار بنجاح، قبل التحاقهم بمحطة الفضاء الدولية.

واستعانت وكالة «ناسا» بـ«سبايس إكس» و«بوينغ» بعد إنهاء برنامجها للمكوكات الفضائية في 2011 إثر الإخفاق في تحقيق الهدف بجعل الرحلات إلى الفضاء آمنة وأقل كلفة.

وتعتزم وكالة الفضاء الأميركية إنفاق أكثر من ثمانية مليارات دولار بحلول 2024 على برنامجها للرحلات الفضائية التجارية.

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