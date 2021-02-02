هنا الزاهد تثير الجدل بـ«الحمل والحجاب»: حلوة الدنيا سكر (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال الأيام الماضية، تصدرت الفنانة هنا الزاهد، محركات البحث المختلفة، بعد ظهورها ببطن منتفخة، تشير إلى علامات الحمل، فضلًا عن مباركة زوجها الفنان أحمد فهمي لها، قبل أن تعود من جديد وتثير التساؤلات، بعد ظهورها بغطاء للرأس، إذ بدأ رواد التواصل الاجتماعي يعتقدون أنها ارتدت الحجاب وابتعدت عن الفن والتمثيل.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، حقيقة الصور التي أثارت بها الفنانة هنا الزاهد، الجدل، وتصدرت من خلالها تريندات السوشيال ميديا ومحركات البحث.

حمل هنا الزاهد

قبل أيام مضت أثارت هنا الزاهد الجدل، بنشر صورة على «إنستجرام»، تظهر خلالها بفستان واسع فضفاض وبطن منتفخة، وكأنها في الأشهر الأخيرة من الحمل، دون أن تضع تعليقا، ما أثار تساؤلات المتابعين، خاصة بعد مباركة زوجها الفنان أحمد فهمي لها، لتنهال عليها التهانئ والمباركات بعدها.

هنا الزاهد توضح حقيقة حملها

أوضحت هنا، حقيقة الصورة التي شاركتها، خلال تصريحها لـ«الوطن»، مشيرة إلى أنها من كواليس مسلسلها الجديد «حلوة الدنيا سكر»، الذي تواصل تصويره حاليًا، تمهيدًا لعرضه عبر إحدى القنوات الفضائية خلال الفترة المُقبلة، قائلة: «أنا لما هكون حامل هقول».

هنا الزاهد وارتداء الحجاب

خلال الساعات الماضية، عادت الفنانة هنا الزاهد تثير الجدل مجددًا، بعد مشاركتها مقطع فيديو مصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت خلالها مرتدية الحجاب.

وأرفقت تعليقًا على الصورة: «استنوا شخصية مريم من مسلسل حلوة الدنيا سكر، من أكثر الشخصيات اللي حبيتها يا رب تعجبكوا».

العديد من التعليقات تلقتها الفنانة التي تدور حول ارتدائها للحجاب، كان من أبرزها: «أنتي خلاص هتسيبي التمثيل والفن»، «هتقعدي في البيت ولا إيه»، «ربنا يصلحلك الأحوال».