سر ذكرى أليمة تجبر أحمد مكي على رفض احتراف نجله الفن: اكتشفت حقيقة الدنيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر الفنان أحمد مكي محركات بحث جوجل، بعد انتشار صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي، من كواليس مسلسل «الاختيار 2»، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وسرعان ما انهالت التعليقات على الصورة المتداولة، إذ شبه البعض الفنان أحمد مكي بـ«فانديزل العرب»، خاصة أنه ظهر مرتديا ملابس الشرطة مدعومة بواقي الصدر المضاد للرصاص، ويقف أمام إحدى سيارات الشرطة.

وكثيرا ما يتكتم مكي، عن تفاصيل أعماله الفنية، حتى يفاجئ جمهوره دائما بتغيرات جديدة في الأداء والأفكار، ويبدو أنه يتبع نفس المنهج في كل تفاصيل حياته الشخصية، ويفصلها عن شهرته، لدرجة أنه نادرا ما يتحدث عن أسرته.

عائلة الفنان أحمد مكي

الفنان أحمد مكي متزوج من سيدة أعمال مصرية، ولديه سلسلة مراكز تجميل شهيرة في مصر، وفي إحدى المرات النادرة، خلال استضافته في «نجوم إف إم»، تحدث عن نجله «أدهم».

وكشف مكي، أنه يرفض احتراف ابنه للعمل الفني، رغم نجاحه في خطف الأنظار بعد ظهوره مع والده في أغنيته «أغلى من الياقوت»، وبرر قراره برغبته في اكتساب ابنه خبرات حقيقية بعيدًا عن عالم الشهرة والأضواء.

وعن علاقة أحمد مكي، بابنه الوحيد، قال خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي، إنه بكى عندما لمس ابنه لأول مرة في المستشفى، مع أنه شخض لا يبكي -على حد وصفه-.

وأوضح مكي، أنه في طفولته عاش حياة مرهفة حتى انفصال والديه، فتحولت الحياة إلى جحيم بالنسبة له، وخاف أن يكون مصير ابنه مثله بعد طلاق مكي وزوجته: «لحد 6 أو7 سنين كانت الحياة بالنسبة ليا جنة، مثالية جدا ومتدلع جدا، لحد وقت الطلاق لما شوفت الوش التاني من الحياة على حقيقتها زيادة عن اللزوم».