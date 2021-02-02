قبل ظهورها مع عمرو دياب.. إنجي كيوان بملابس جريئة ووصلة رقص مع محمد رمضان

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

استطاعت الإعلامية إنجي كيوان، تصدر محركات البحث امس، عقب ظهورها بصحبة الهضبة عمرو دياب، خلال كواليس إعلانه الجديد حول مجموعة من العطور التي تحمل اسمه.

وسرعان ما بدأت الصور تتداول، بين الشائعات والأحاديث حول علاقة الثنائي.

الا أن الحقيقة أن الأمر مجرد تصوير اعلان دعائي بدبي، حيث يتواجد الهضبة منذ بداية العام، فضلا عن أن «كيوان» متزوجة وأم لطفلين.

وبالبحث عن الإعلامية، وموديل الهضبة الاخيرة، وجد أنها ظهرت من قبل مع الفنان المصري محمد رمضان.

انجي كيوان بصحبة محمد رمضان

وكانت انجي كيوان، ظهرت بملابس جريئة مكشوفة وهي تشارك الاخير في وصلة رقص على إحدى اغانيه، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية معه ومع الفنانة نيللي كريم التي كانت تتواجد حينها.