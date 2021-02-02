بعد واقعة طفلة القليوبية.. «مرسي» تناشد البرلمان بإقرار قانون الختان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قدمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، الشكر لطبيب مستشفى قليوب العام، لإبلاغه عن جريمة ختان طفلة القليوبية، ووجهت الشكر للنيابة العامة والشرطة، لسرعة التحرك في القضية.

سحر السنباطي: لا تهاون مع جريمة الختان مطلقا

أوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتى لا يضيع حق الطفلة البريئة.

وأوضحت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل «16000» التابع للمجلس، قد تلقى بلاغا رقم 21684، والذي يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، إلى مستشفى قليوب العام، تعاني من نزيف إثر تعرضها لجروح بالأعضاء التناسلية نتيجة عملية ختان على يد ممرض بالمعاش يبلغ من العمر 72 عاماً، بمسكن والدتها بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي، بتقديم الدعم والمساندة اللازمة للطفلة، وكلفت إدارة خط نجدة الطفل، بالمتابعة المستمرة للحالة الصحية لها، وأعربت عن حزنها الشديد لهذه الواقعة المؤسفة والتي تعد جريمة بحق الفتيات وانتهاك لجسدهن ولبراءتهن.

وفي استجابة سريعة لبلاغ من طبيب بمستشفى قليوب العام، بشأن وصول طفلة للمستشفى تعرضت لجريمة ختان، جرى تحرير المحضر رقم 1515 لسنة 2021، إداري القناطر الخيرية، وجرى ضبط الأب «ا.س.ع» والممرض «م.س.ا »، وحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات، وتباشر النيابة العامة التحقيقات، وقررت عرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي.

وعبرت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن خالص شكرها وامتنانها لطبيب مستشفى قليوب العام، لسرعة إبلاغه عن جريمة ختان لطفلة بمحافظة القليوبية، فور وصولها المستشفى، والتدخل لتقديم كافة سبل الدعم لها، وخالص الشكر إلى النيابة العامة والشرطة، لسرعة الاستجابة والقبض على المتسببين في هذه الجريمة.

وأدانت اللجنة، الواقعة، مبدية أسفها بشأن جريمة إجراء الختان للطفلة «ن»، والتي تبلغ من العمر 15 عاما، بمنطقة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن عميق حزنها واستنكارها وأسفها لجريمة الختان البشعة التي تعرضت لها طفلة القليوبية، قائلة: «لا أفهم إصرار بعض الأسر على إجراء هذه الجريمة في حق فلذات أكبادهم غير عابئين بالأخطار البالغة التي تتعرض لها الفتاة، والتي تصل في كثير من الأحيان إلى الموت».

وناشدت رئيس المجلس، البرلمان المصري، بسرعة إقرار مشروع القانون الذي يقضي بتغليظ العقوبات لكل من يجري أو ينادي أو يشجع على إجراء هذه الجريمة في أقرب وقت، لحماية بنات مصر.

وشددت على أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، لن تتهاون في أي حق من حقوق فتيات مصر، وسوف تواصل جهودها للتوعية بأخطار هذه الجريمة بجميع قرى ونجوع مصر، وللقضاء على تطبيب الختان.

يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، أنشأت في شهر مايو 2019، بعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية.