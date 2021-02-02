تريد فقدان الوزن؟.. إليك 5 أخطاء شائعة في السلطة يجب تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

السلطة أحد الأطباق التي تتبادر إلى أذهان معظم الناس عندما يفكرون في الأكل الصحي والنظام الغذائي لفقدان الوزن.

جزء من السلطة مع وجبة أو كوجبة خفيفة هو خيار سهل للشعور بالشبع وزيادة حصص الخضار والفواكه.

الحقيقة أن تناول السلطة لا يعني بالضرورة أنك تتناول طعامًا صحيًا، يمكن أن يؤدي وعاء السلطة الخاص بك إما إلى فقدان الوزن أو قد يصبح سببًا لزيادة الوزن، اعتمادًا على المكونات التي تختار إضافتها إليه، من المرجح أن تخرب السلطات التي يتم تقديمها في المطاعم وزنك.

فيما يلي 5 أخطاء شائعة يرتكبها الأشخاص أثناء تحضير طبق السلطة الذي يمكن أن يضعف جهودهم في إنقاص الوزن، وفقا لـ"timesofindia".

تخطي البروتين

قد يبدو من العدل تقليل مكونات سلطتك لتقليل تناول السعرات الحرارية، لكن هذا لا ينبغي أن يكون بروتينًا أبدًا، نظرًا لأنك يجب أن تستهلك بالفعل كميات أقل من الكربوهيدرات والدهون، فإن تقليل البروتين لن يكون فكرة جيدة.

البروتين هو اللبنة الأساسية للخلايا وعليك أن تستهلكه يوميًا، تزيد هذه المغذيات الكبيرة من الشعور بالشبع وتمنعك من تناول المضغ غير الصحي، أضف دائمًا مصادر جيدة للبروتين في سلطتك مثل المكسرات والبذور والبيض وصدور الدجاج أو بعض الحمص.

افتقاد الدهون

الدهون والكربوهيدرات والبروتينات هي العناصر الغذائية الرئيسية الثلاثة التي يحتاجها الجسم بشكل يومي، على الرغم من أنك قد تكون حذرًا بشأن تناول الدهون المشبعة والمتحولة، فلا تتجنب أبدًا الدهون تمامًا.

هناك نوعان من الدهون - سيئة وجيدة، الدهون السيئة غير صحية للوزن، تدعم الدهون الجيدة عملية إنقاص الوزن عن طريق تعزيز الشبع، اختر المصادر الصحية للدهون لوجبتك مثل زيت الزيتون والأفوكادو والأسماك الدهنية.

إضافة الكثير من الصلصة

تضيف تتبيلة السلطة النكهات إلى الوجبات، ولكن لإرضاء ذوقك، لا تغرق الخضار والفواكه في طبقاتها الدهنية الكريمية، بدلًا من تتبيلة الجبن أو المايونيز، يفضل إضافة زيت الزيتون مع الخل وتوابل الأفوكادو مع الدهون الصحية للقلب، إلى جانب إضافة النكهة إلى طبقك، فإنه يشبع جوعك ويبقيك ممتلئًا.

عدم إضافة ما يكفي من الخضار

يجب أن يكون المكون الأساسي لسلطة إنقاص الوزن دائمًا هو الخضار، بدلًا من اختيار نوع أو اثنين من الخضروات الخضراء، أضف أنواعًا مختلفة مثل الطماطم أو الخيار أو الخس أو البروكلي أو الجزر، كلما زاد عدد الخضار التي تضيفها إلى طعامك، زادت العناصر الغذائية التي تحصل عليها، حاول التمسك بالخضروات النيئة.

إضافات ليست في محلها

تحميل السلطات بأنواع مختلفة من الإضافات مثل الجبن والخبز المحمص ليس خيارًا مثاليًا، اختر طبقا صحيا مثل المكسرات ولا تبالغ في ذلك، يمكنك حتى إضافة التوت الأزرق للحصول على جرعة جيدة من مضادات الأكسدة.