كيف تختار الفرشاة الكهربائية المناسبة لأسنانك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تتوفر فرشاة الأسنان الكهربائية بمجموعة متنوعة من التصميمات وبآليات تنظيف مختلفة، كما تشتمل بعض الأنواع على إضافات مثل مستشعرات الضغط وأجهزة ضبط الوقت.

وأوضح الهيئة الألمانية لاختبار السلع أن فرشاة الأسنان الدوارة المتذبذبة لها رؤوس فرشاة مستديرة، وهي عادة ما تقوم بعدة آلاف من الحركات الجانبية المتأرجحة في الدقيقة الواحدة.

ومن جانبه أوضح طبيب الأسنان البروفيسور شتيفان تسيمر أنها تقوم أيضا بحركات دائرية للخلف وللأمام بزاوية من 50 إلى 70 درجة، إلى جانب حركات نابضة أيضا في موديلات أخرى.

وأضاف خبراء الهيئة أن هناك موديلات لها رؤوس فرشاة طويلة تعمل بالموجات الصوتية، وهي تقوم بما يتراوح من 13000 إلى 40000 حركة اهتزازية في الدقيقة بحيث يبلغ معدل التردد حوالي 250 هرتز.

وهناك نوع ثالث من الفرش يهتز في نطاق الموجات فوق الصوتية، وبالتالي في نطاق تردد أعلى بكثير. وأوضح ديرك كروب، مدير مبادرة ProDente لحماية الأسنان، أن هذا النوع لا يتوفر في السوق على نطاق واسع.

فروق ليست كبيرة

وبدورها أكدت ليا صوفيا لوكاس خبيرة الهيئة الألمانية أنه من حيث الجودة، أي فيما يتعلق بأداء التنظيف، فإن الاختلافات بين التقنيتين - الدوار والمتذبذب، ليست كبيرة.

وتحتاج الفرشاة الدوارة لتنظيف كل سن على حدة ولبضع ثوان، ومن المهم أيضا القيام بتدوير رأس الفرشاة في الفراغات بين الأسنان. أما الفرشاة العاملة بالموجات الصوتية فتتيح إمكانية تنظيف عدة أسنان دفعة واحدة؛ لذا فإن الميزة الأكبر لفرشة الأسنان العاملة بالموجات الصوتية هي أنه يمكن استخدامها، من حيث المبدأ، مثل فرشاة الأسنان اليدوية.

تحكم في الضغط

ولمزيد من التحكم في الضغط ينصح ديرك كروب باختيار فرشاة أسنان كهربائية مزودة بخاصية التحكم في الضغط، والتي تتفاعل بالوميض أو الطنين عند الضغط بشدة.

ومن المعايير، التي تحدد جودة الفرشاة ودرجة ملائمتها مدى تكلفة الملحقات، والتي يجب تغييرها كل ثلاثة أشهر.

وبغض النظر عن التقنية، التي يتم اختيارها، فإن نجاح عملية التنظيف يعتمد على بعض العوامل الأخرى مثل مسألة الوقت، الذي تستغرقه عملية التنظيف. وتنصح لوكاس بألا تقل هذه المدة عن دقيقتين، وهو ما تحدده بعض الموديلات بمساعدة المؤقت.