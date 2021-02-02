قصة زواج مصرية وبريطاني: اتعرفوا على بعض «أونلاين» واعتنق الإسلام بسببها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حطما قيود اختلاف الثقافة والدين والمستوى الاجتماعي والمادي، كان للحب الكلمة العليا على المصرية «جومانة»، والإنجليزي «شون»، فأذاب الأخير كل القيود في سبيل الوصول إلى قلبها.

قصة حب عمرها 7 سنوات، بدأت بطريقة غير اعتادية في مطار دبي، حينما رأت جومانة الخطيب، شون أوكونيل لأول مرة، لفتت انتباهه وتبادلا أرقام الهواتف وحسابات السوشيال ميديا، صدفة أودت في نهاية المطاف إلى قصة حب كبيرة وزواج ناجح، غير بسببها شون ديانته من المسيحية إلى الإسلام.

بداية قصة حب جومانة المصرية وشون الإنجليزي

كانت جومانة تبلغ من العمر حينها 40 عاما، إذ تروي قصتها لـ«هن»: «في البداية اتكلمنا على فيسبوك، وكان بيكلمني في حاجات عامة عن الدين، وأنه أول مرة يكلم واحدة عربية مسلمة، وبيسأل عن حاجات كتير، وبعدين قالي أنا عايز أشوفك عشان مش فاكر شكلك أوي، عايز أشوفك مرة تانية أتاكد انتي حلوة زي أول مرة ولا لا»، ومن هنا بدأت قصة الثنائي.

أخذ شون، إجازة من عمله وجاء إلى القاهرة منذ خطب جومانة، بل ونقل عمله ليكون بجابنها: «اتقدملي في بيت أهلي ووافقوا عليه، قعدنا فترة قليلة مرتبطين، لأنه فترة كان بره مصر، أول ما اتخطبنا نقل شغله القاهرة، لأن الشركة بتاعته فيها فرع في القاهرة فنقل فيها»، ومنذ هذا الحين والثنائي يتنقلون بين مصر وإنجلترا في محاولة منهما ليكونا سويا في كل مكان.

تحول شون من المسيحية للإسلام

شون رجل إنجليزي يبلغ من العمر 57 عاما، ينحدر من عائلة إنجليزية كاثوليكية متدينة، تقول جومانة: «كان مؤمن بربنا ومكانش عنده مشكلة في الحتة دي، ولما اتكلمت معاه عن الإسلام لقى نفس التعاليم مفيش اختلاف، فقرر أنه هو يدخل الإسلام، وفي الأزهر أعلن اسلامه».

كانت جومانة طريقه إلى الإسلام، لكنها لم تكن سببا في تحوله: «شون معندوش حاجة اسمها يغير الدين عشان حد، لازم يبقى مقتنع تماما بالموضوع اللي هيعمله، يا إما مش هيعمله»، وخلال فترة تعرفه على الإسلام، سأل جومانة عن سبب عدم ارتداؤها الحجاب: «قلتله أنا ممكن أكون بعمل ذنب وبس، أصل الإسلام هم الأركان الخمسة اللي عليك، والحجاب مش من ضمن أساسيات الإسلام، وفهمته أنه ميخرجنيش عن الدين».

اختلافات طفيفة بين جومانة وشون

اختلاف اللغة هو أكثر ما يضايق جومانة في علاقتها بـ شون: «مبيفهمش أفلام روتانا كلاسيك مثلا وأنا بحبها جدا، فهو مش بيقدر يشاركني ده وبيكون مضايق وأنا بتفرج لأنه مش فاهم، وعلى العكس أنا بقدر أشاركه في أفلامه، لكن حتة أفلامنا الرومانسية القديمة دي هو مش بيشاركني فيها خالص»، ويتنقل الثنائي منذ الزواج بين مصر وإنجلترا، وهو ما تعتبره جومانة ميزة، حيث يعمل زوجها في شركة بترول لها فرع في مصر فيتنقلون بين البلدان.

جومانة تروي مميزات الرجل الأجنبي

تزوجت جومانة من شون في عام 2014، ومنذ هذا الحين وهما متفاهمان رغم اختلاف الجنسيات، ومن مميزات الرجل الغربي من وجهة نظرها: «العقلية الغربية عنده أنتي كائن منفصل بعقل، وتقدري تميزي بين الصح والغلط، وليكي مطلق الحرية تعملي اللي أنتي عايزاه طالما في حدود احترام العلاقة اللي بينك وبينه محدش، لأن محدش غاصبنا على بعض لو مش مبسوطين هننفصل وبسهولة هنمشي».

وأشد ما يريح جومانة، كذلك هو شعرها بأنه يحترمهات ككائن منفصل عنه بروح منفصلة: «أكتر حاجة مريحة بحس باحترامي بحس أن مفيش تحكم الراجل الشرقي بيتعبرني ست كاملة الأهلية، ومش محتاجة حد يقولي أعمل إيه ومعملش إيه، ومش محتاجة حد يمشيني، هو معتبر أن ربنا خالقني كائن منفصل زيي زيه، ودي حاجة أنا بحبها جدا فيه، وموجودة في رجالة مصرية بس مش كتير».

عيوب الرجل الشرقي من وجهة نظر جومانة

قبل شون كانت جومانة مخطوبة لرجل مصري، وهو فيه عيب كبير بحسب وصفها: «أسوا حاجة في الراجل الشرقي ومستغرباها جدا وبحس أن هي مرض أكتر من عيب أو صفة، أنه بيسمح لنفسه يعمل كل حاجة بحجة أن هو راجل، ودي مش موجودة في الأجنبي نهائي، ده مرض يستحق العلاج أو دكتور نفساني يعالج الكلام ده، لازم أي حاجة غلط غلط على الراجل والست، والحرام حرام على الراجل والست، لكن مفيش حاجة اسمها عشان أنا راجل أعمل براحتي، أنا بحس فعلا بالمساواة مع الرجل الغربي».