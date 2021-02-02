أمراض تكشف عنها رائحة الفم الكريهة: منها الجهاز الهضمي والكبد

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشعر الكثير من الناس بالخجل بسبب روائح الفم الكريهة التي تزعجهم رغم تنظيف أسنانهم باستمرار، وقد تكون تلك الرائحة بسبب عوامل تتعلق بالصحة، لذلك فهي تعد بمثابة جهاز إنذار يحذر الإنسان من وجود عدد من الأمراض تتسبب في صدور رائحة كريهة للفم، وعليه أن ينتبه ويبدأ في البحث عن تلك الأمراض لعلاجها.

%70 من البشر يعانون من مشاكل رائحة الفم الكريهة

أكدت الطبيبة الروسية إرينا زيجالينا، أن هناك 70% من الأشخاص على مستوى العالم الذي يعانون من مشكلة رائحة الفم والتي ظهرت نتيجة مشاكل صحية يعانون منها أيضًا، لافتة إلى أن تلك الرائحة تزعج أصحابها وتقلل من ثقتهم في أنفسهم وتشعرهم بالخجل أغلب الأوقات.

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وقالت في تصريحات تلفزيونية لـ «القناة الخامسة» الروسية، إن هناك 90% من تلك الحالات تعاني من رائحة الفم الكريهة نتيجة وجود أمراض في الأسنان أو أمراض الأنف والأذن والحنجرة، مضيفة: «عندما يجري خلق ظروف معينة لتغيير البكتيريا الدقيقة في تجويف الفم يسمى هذا تسوسا مهملا، وبالطبع أمراض اللثة ونزيف الأسنان يمكن أن يصدر عنها رائحة الفم الكريهة نتيجة لأمراض مثل التهاب اللوزتين والتهاب الجيوب الأنفية».

وأضافت أن رائحة الفم الكريهة قد تظهر أيضأ نتيجة مشاكل صحية في المعدة أو الأمعاء وصولًا للكبد، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص لابد أن يستشيروا طبيب الأسنان أولًا للتأكد من الحالة الصحية لأسنانهم والاطئمنان عليها سليمة، وبعدها يجب زيارة عيادة طبيب الأنف والأذن والحنجرة وبعدها الكشف عند استشاري الجهاز الهضمي.

وينصح معظم أطباء الأسنان، بغسل الأسنان بعد كل وجبة على مدار اليوم، لضمان عدم تخزين أكل قد ينتج عنه رائحة كريمة واستخدام خيط الأسنان الذي يساعد مع الفرشاة على إبقاء الفم نظيفا لزيادة ثقة الشخص بنفسه خاصة خلال فترة تواجده وسط تجمعات ومكان عمله.