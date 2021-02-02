للمياه فوائد كثيرة.. هل 8 أكواب يوميا تكفي لجسم الإنسان؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

عام 1945، أكد مجلس الغذاء والتغذية في الولايات المتحدة، أن الشخص البالغ يحتاج إلى لترين ونصف لتر من الماء على الأقل يوميا، ومنذ ذلك الوقت، بدأ تطبيق فكرة أن المعدل اليومي من المياه يصل إلى 8 أكواب.

يرى بعض الخبراء أن هذه الفكرة ليست دقيقة على الإطلاق بما يكفي، ويرجعون هذا المفهوم إلى شركات المياه المعبئة بهدف تشجيع الآخرين على شرب المياه، مؤكدين أنه لم يتم العثور على دراسات تحمل دليلا علميا يوصى بتناول 8 أكواب في اليوم.

وأشاروا إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في جسم الإنسان بجانب شرب المياه منها المناخ والنشاط البدني، كما أوصوا بأن شرب كميات معتدلة من الماء تؤدى لنتائج إفضل من شرب أكواب عدة في المرة الواحدة، بحسب «health line».

فوائد شرب الماء

فقدان الوزن:

يؤدي شرب الماء إلى فقدان الشهية، كما يمنح الشعور بامتلاء المعدة بشكل نسبي.

فعال لآلام الرأس:

قد يكون سبب الصداع هو عدم شرب كمية كافية من الماء، وهناك أسباب كثيرة لآلام الرأس، لكن الأكثر شيوعا من بينها، هو عدم شرب كمية كافية من الماء. لذلك، احرصوا على شرب 8-10 أكواب من الماء يوميا.

يحسن البشرة:

قد يساعد شرب الماء على تفتيح البشرة.

تحسين عمل الجهاز الهضمي:

يحتاج الجهاز الهضمي إلى كميات من الماء من أجل هضم الطعام بشكل جيد، ويساهم الماء في علاج مشاكل حموضة المعدة.