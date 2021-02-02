سميرة سعيد في أحدث جلسة تصوير.. ومتابعون: «دي أصغر مننا» «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

هي واحدة من الفنانات اللاتي تخطف الأنظار دومًا بصورها التي تبدو فيها صغيرة السن، كما أنها تحب مشاركة جمهورها لقطات من حياتها اليومية، وكذلك فيديوهات وصور، حيث نشرت مؤخرًا الفنانة سميرة سعيد صورا لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

سميرة سعيد في أحدث جلسة تصوير

جلسة التصوير التي خضعت لها «الديفا» كانت شتوية، حيث ارتدت بلوفر من اللون البيج الصوف، وصففت شعرها ويفي وكانت جلسة التصوير ناعمة على السرير.

وضعت سميرة سعيد ماكياج هادئ من الألوان الترابية، وروج فاتح، مع مكياج عيون هادئ كذلك، وكتبت في تعليقها على الصورة، «بحب تشوفني من جوا، وتقلب ضعفي ده قوة»، وهي من كلمات إحدى أغنياتها.

تفاعل الجمهور مع سميرة سعيد

تفاعل جمهور سميرة سعيد معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كانت كلها معجبة بها وبشكلها الشبابي، وكانت من بين التعليقات: «دي شباب أكتر مننا»، و«كل ما تكبر تحلى والله ده انتي قمر»، و«العمر مجرد رقم والله يا سميرة سعيد».

سمير سعيد لا تحب الاحتفال بعيد ميلادها

وكانت الفنانة سميرة سعيد، قد وجهت رسالة لجمهورها مؤخرًا، موضحة أنها لا تحب الاحتفال بعيد ميلادها، حيث كتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «مع اني عادة لا احتفل بعيد ميلادي.. لكن كم هو رائع أن أشعر في كل مرة بسعادة وأنا أرى هذا الكم من الحب والمشاعر الصادقة.. من كل قلبي أشكركم».

وتابعت الديفا خلال منشورها التي شاركته عبر حسابها: «كما تمنيتم أن أكون بخير وبصحة.. أتمنى لكم جميعًا الصحة وراحة البال.. وخصوصًا ونحن نمر بهذه الجائحة.. وأدعو من كل قلبي أن تمر بسلام ونستعيد حياتنا.. لكم محبتي».