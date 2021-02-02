«الإفتاء» توضح حدود التعامل بين الزوجين قبل الزفاف وخلع الفتاة حجابها أمام خطيبها

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على سؤال ورد إليها أرادت صاحبته معرفة حكم الشرع في حدود التعامل بين الفتاة ومن عُقد قرانها عليه قبل إتمام معاملات الزفاف.

وقالت السائلة خلال سؤالها، «ما هي حدود التعامل بين الفتاة ومن كُتِبَ كتابها عليه؟ والفرق بينه وبين الزوج؟».

وتابعت السائلة خلال سؤالها، «وما هو حكم خلع الحجاب أمام كل من خطيبي وزوج خالتي أو عمتي؟ ».

فضيلة الدكتور أحمد الطيب يرد على استفسارات الجمهور

وجاء رد فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، «متى تم عقد القران -كتابة الكتاب- بين الفتاة ومن يريد الزواج منها بالشروط الشرعية المقررة شرعًا؛ وهي الإيجاب والقبول والولي والشهود والإعلان وغير ذلك من شروط العقد الصحيح، فإن عقد الزواج يكون صحيحًا شرعًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية، وإنه وإن كان من حق الزوجين شرعًا أن يتعاشرا كما يتعاشر الأزواج إلا أن العرف يجب احترامه شرعًا؛ للقاعدة المعروفة.. المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا».

الطيب: لا يجوز للزوج معاشرة زوجته قبل الزفاف

وتابع فضيلة الدكتور، ردًا على السؤال، «عليه: فلا ينبغي للزوج أن يعاشر زوجته قبل زفافها في منزله؛ لأن ذلك الفعل مما تنفر منه نفوس أهل الزوجة، وقد تطول المدة وقد يحدث حمل وربما تحدث فُرقةٌ وهذا أمر واردٌ؛ فيكون وضع الزوجة في غاية الحرج أمام الناس وأمام الأسرة؛ لذلك يجب شرعًا احترام العرف الصحيح والانتظار حتى تنتقل الزوجة إلى بيت زوجها».

أحمد الطيب: لا يجوز للفتاة الكشف عن شعرها قبل عقد القران

ويُعَدُّ الخاطب قبل عقد القران أجنبيًّا عن خطيبته؛ فلا يجوز لها أن تكشف عن شعرها، وكذلك زوج خالتها أو عمتها؛ لأنهما غير محرمين على التأبيد، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.