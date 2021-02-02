الامارات | علامة على مشاكل في القلب أو الرئة.. ضيق التنفس أثناء الاستلقاء ناقوس خطر

شكرا لقرائتكم خبر عن علامة على مشاكل في القلب أو الرئة.. ضيق التنفس أثناء الاستلقاء ناقوس خطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أطباء في مؤسسة القلب الألمانية إن ضيق التنفس أثناء الاستلقاء المعروف طبياً باسم: «ضيق التنفس الاضطجاعي» يدق ناقوس الخطر؛ إذ إنه ينذر بمشاكل القلب أو الرئة.

وأوضح الأطباء أن ضيق النفس هذا يحدث بسبب زيادة توزيع الدم للدورة الدموية الصغرى أثناء الاضطجاع، مشيرة إلى أنه غالباً ما يكون أحد أعراض قصور البطين الأيسر أو وذمة الرئة.

وقد يحدث ضيق النفس الاضطجاعي أيضاً لدى مرضى الربو والتهاب القصبات المزمن، كما أنه يهاجم الأشخاص، الذين يعانون من انقطاع النفس النومي وكذلك الأشخاص، الذين يعانون من اضطراب الهلع، فضلاً عن أنه يرتبط بمرض الكبد متعدد الكيسات.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد ضيق النفس الاضطجاعي إحدى العلامات الدالة على ضعف الحجاب الحاجز.

لذا ينبغي استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ضيق النفس الاضطجاعي وعلاجه في الوقت المناسب.

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