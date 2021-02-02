عروسة «برج الأحلام».. «شقتها اتحرقت ليلة الدخلة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«شقتي وعفشي كله راح في الحريق، مالحقتش أفرح»، كلمات حزينة تملؤها الحسرة والألم تفوهت بها فتاة في بداية العشرينيات من عمرها تدعى «شهيرة محمود» كانت تستعد لإقامة حفل زفافها لتصبح من قاطني العمارة، بعدما تصاعدت النيران المندلعة بإحدى العقارات المتخامة للطريق الدائري ويحمل اسم «برج الأحلام» والمشتعلة منذ 3 أيام بعد فشل قوات الحماية المدنية في السيطرة عليها، حيث طالت ألسنة اللهب مسكن الزوجية الذي يقع في الطابق الرابع وكان سيشهد زغاريد الأفراح قبل 24 ساعة من اندلاع الحريق الهائل، إلاّ أنّ صرخات الألم كان صداها يتردد في المكان.

مسكن الزوجية احترق قبل 24 ساعة من الزفاف

بالقرب من عقار الهرم المنكوب يقف «محمد محمود» شقيق الفتاة، يضرب كفاً بكف بينما ترتسم على ملامح وجهه تعابير الفزع والحزن، ويقول وهو يشير بإصبعه نحو المبنى المحترق: «عوضنا على ربنا، لسه مطلع عفش أختي قبل أسبوعين وفرحها كان المفروض امبارح، قلوبنا اتكسرت وإحنا واقفين بنتفرج وشايفين النار عمالة بتعلى وبتاكل كل حاجة في طريقها وإحنا مافيش في إيدينا حاجة نعملها».

وكانت قوات الأمن قد فرضت كردونا أمنيا وحواجز حديدية حول العمارة المشتعلة، وذلك لمنع المارة من الاقتراب من المبنى الذي بدأت أجزاء منه في التساقط بعد انفجار أنبوبتي غاز بحسب شهود العيان المتواجدين في المكان، وأخلى سكان العقارات المجاورة للبرج منازلهم خشية سقوط البناية بفعل النيران التي أذابت أجزاء من الحديد في المخزن المسبب للحريق والأعمدة الخرسانية التي بدأت في التهالك الأمر الذي أدى إلى انهيار وسقوط أجزاء من واجهة البرج.

تكدس مروري وتحويلات الطرق

وكان شارعا الهرم وفيصل قد شهدا تكدسا مروريا خلال الـ48 ساعة الماضية نتيجة إغلاق الطريق الدائري الذي تطل عليه العمارة، كما أعلنت الإدارة العامة للمرور بتحويلات مرورية لتفادي سلك الطريق الدائري.