طبيب يحذر من مخاطر تناول «النودلز»: تدمر الكلى وتقلل من التركيز

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتجه العديد من الأطفال في الآونة الأخيرة إلى شراء الوجبات السريعة، ولكن في ظل تفشي فيروس كورونا تحولت الدفّة إلى شراء الشعرية سريعة التحضير، حيث أنها غير معرضة للتلوث بحسب اعتقادهم.

شعور بالإعياء الشديد، وظهور حالة من الأرتكاريا في جميع أنحاء الجسم، معاناة بدأها عبد الله حاتم، صاحب الـ16 عاما، على مدار عاما كاملا، حتى تدهورت حالته الصحية شيئا فشيئا، وأُصيب بنوع من الأملاح الخطيرة داخل الدم والإصابة بجرثومة المعدة.

طبيب يحذر من تناول «النودلز»

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ التغذية بجامعة عين شمس، خلال حديثه مع «هن»، مخاطر تناول «النودلز» بكميات كبيرة، وتأثيراتها على الجسم، وهي:

- تكوين كميات كبيرة من الأملاح داخل الجسم.

- تشكيل حمل كبير على الكلى، لصعوبة التخلص من الأملاح الزائدة.

- التسبب في زيادة نشاط الجسم بمعدل كبير.

- تقليل التركيز.

- التأثير على الضغط الاسموزي للدم.

- سحب المياه والسوائل من الخلايا.

- زيادة معدلات اليوريا وحمض البوليك في الدم.

- التسبب في الإصابة بالحساسية المزمنة.

- التأثير على نشاط الجهاز الهضمي.

- حدوث مشكلات في المعدة.

والدة الطفل تكشف السبب خلف معاناة ابنها

وكانت قالت مروة حاتم، والدة الطفل، خلال حديثها مع «هن»: «ابني كان بياكل يوميا 3 أو 4 عبوات من النودلز، وعمرنا ما تخيلنا إنها تكون سبب في تعبه في يوم، كانت صدمة كبيرة لينا، بعد ما عرضناه على استشاري جهاز هضمي، وقالنا إنها اتسببتله في تكوين نوع معين من الأملاح على الكلى ونسبتها عالية جدا كانت هتدمرهاله».

ماساة «عبد الله» بدأت بحساسية وانتهت بمشاكل في الكلى

حساسية شديدة في الجسم ظهرت على «عبد الله»، إذ بات يعاني منها أيام طويلة، ومن ثم بدأت في الشعور بآلام شديدة في قدميه، لم تمكنه من الوقوف عليهما بسهولة، فضلا عن شعوره بآلام حادة في جانبيه، حتى قررت الأسرة عرضه على أطباء، فقالت الأم: « من سنة حصله فوران شديد في جسمه وبدأ يهرش بشكل هيستيري، وعرضناه على دكاترة قالوا لنا مصاب بأرتكاريا قولنا عادي ومحطناش في دماغنا، وعدينا الموضوع، وبدأ بعد فترة يشتكي من وجع شديد في جنابه الاتنين رجليه لدرجة إنه وهو واقف كان يفضل ينط عليها من كتر الوجع، وبعدين جسمه بدأ يصفر ووزنه بقا ينزل جدا».