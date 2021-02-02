بعد إثارتهما الجدل.. سر ظهور الإعلامية إنجي كيوان بصحبة عمرو دياب في دبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جدل واسع شهدته وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الساعات القليلة الماضية، عقب تداول مجموعة من الصور للفنان عمرو دياب بصحبة الإعلامية إنجي كيوان وهي تحتضنه في مشاهد رومانسية.

متابعون: عمرو دياب بـ«يموف أون» بسرعة

وسرعان ما انهالت التعليقات الساخرة على الصور التي جمعت الهضبة بالإعلامية، فجاء من بين التعليقات: «عمرو دياب بيموف أون بسرعة أوي يا بيلي، تقريبا كانت حاجزة next».

سر ظهور الفتاة مع عمرو دياب

يذكر أن الصور المتداولة للفنان عمرو دياب جاءت بين كواليس تصوير الهضبة لإعلان عطره الجديد الذي يحمل اسمه، حيث يتعاون خلال الإعلان مع المخرج طارق العريان، وتشاركه بطولته الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان.

واستقر «دياب» على اختيار أغنية «وأنا معاك» لتصوير الإعلان الجديد على نغماتها.

معلومات عن إنجي كيوان التي ظهرت بصحبة الهضبة

- إعلامية مصرية من مواليد محافظة الإسكندرية.

- تقيم حاليًا في دبي.

- درست في الجامعة الأمريكية بدبي.

- متزوجة من إعلامي إماراتي ولديهما ابن وحيد.

- أحبت التمثيل في طفولتها ولُقبت بين أفراد أسرتها بـ «أمينة رزق»، كما اعتادت على تقليد الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

- ظهرت خلال مشاركتها في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة جريئة إذ ارتدت فستانا عاري الظهر، كما تعرضت للانتقادات في وقت سابق، بعدما ارتدت بدلة ذهبية لامعة، تكونت من جاكيت دون توب أو غيره وبنطلون لامع.

- شاركت في تقديم برنامج «قعدة رجالة» مع خالد سليم ونيكولا معوض وقيس نجيب.

- شاركت في تقديم حفل بطولة العالم للإسكواش للسيدات في مدينة الجونة.

إنجي كيوان تنشر صورة بصحبة عمرو دياب

ومنذ أيام، نشرت الإعلامية إنجي كيوان، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة ظهرت خلالها مع الهضبة عمرو دياب أثناء تواجده في إمارة دبي، وعلقت عليها: «يوم قضيناه مع عمرو دياب.. الأسطورة».