10 فوائد لتناول العسل الأسود.. منها الحماية من السرطان وفقر الدم

القاهرة - سمر حسين - صحة

للعسل الأسود فوائده المتعددة والمهمة لصحة الإنسان، حيث تعتبر صناعته من أقدم الصناعات التي عرفها البشر منذ القدم، إذ يحرص عدد كبير على تناوله بشكل يومي، رغبة في الحصول على قيمته الغذائية العالية.

فوائد تناول العسل الأسود

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير، فوائد تناول العسل الأسود يوميًا، حسب موقع «life goal idea»، وهي:

1- الاحتواء على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة

يحتوي على نسب عالية من الحديد والكالسيوم والماغنيسيوم والفوسفور، فضلا عن الكربوهيدرات والفيتامينات، مع نسبة قليلة من الدهون وبالتالي له فوائد صحية عديدة.

2- التسريع من عملية الشفاء من الجروح

يعد العسل الأسود عنصرًا فعالا في تسريع عملية الشفاء، سواء في الجروح الطفيفة أو حتى الجراحات الكبيرة، لاحتوائه على كميات عالية من فيتامين «ج».

3- الاحتواء على نسب عالية من مضادات الأكسدة

يحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة، وبالتالي يساهم في منع مخاطر الإصابة بالسرطان وتقليل علامات الشيخوخة.

4- تقوية مناعة الجسم

فعّال أيضًا في تقوية مناعة الجسم سواء للأطفال أو الرضع أو كبار السن، من الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة.

5- مفيد لمرضى السكر

بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وكذلك قدرته على خفض نسبة السكر في الدم إلى مستواه الطبيعي.

6- يزيد من القدرة على التحمل والتركيز

يساهم تناول العسل الأسود بشكل يومي في الوقاية من الشعور بالكسل وقلة التركيز في العمل ويزيد من نشاط ولياقة وحيوية الجسم.

7- يخفض نسبة الكوليسترول في الدم

تناول الأسود بشكل منتظم يمنع من مخاطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم أو حتى السرطان.

8- يعالج قرحة المعدة

شرب العسل الأسود بانتظام بأشكال مختلفة يخفف آلام المعدة ويزيد من قوة المعدة ويقلل من أعراض الأمراض المختلفة ويجعلك تشعر بالراحة كما يقلل من استخدامك للأدوية التي تحتوي على العديد من المواد الكيميائية والتي قد تعرضك العديد من الآثار الجانبية.

9- مفيد لصحة الكبد

يساعد الكبد على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم بشكل طبيعي.

10- يقي من خطر الإصابة بفقر الدم

لأنه من أكبر مصادر الحديد.