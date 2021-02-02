قدّمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل كوكيز الأطفال، من خلال برنامجها «بالصحة والراحة»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل كوكيز الأطفال

2 بيضة

100 جرام سكر

125 مل زبدة مذابة

1 باكو فانيليا

ملح

1 كوب شوكولاتة مبشورة أو رقائق شوكولاتة

250 جرام دقيق منخول

1 باكو بيكنج بودر

شوكولاتة ملونة للتزيين

طريقة تحضير كوكيز الأطفال

في العجانة يوضع البيض مع السكر

ثم تذوب الزبدة ثم تضاف الفانيلا ثم رشة ملح والدقيق

ثم يضاف الشوكليت شبس والبيكنج بودر ونقلب جيدًا

ثم يشكل حسب الرغبة ثم تضاف الشوكولاتة الملونة، ثم يدخل الفرن على ورق زبدة على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق ويترك حتى يبرد، ويُقدم