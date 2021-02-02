الامارات | أصالة وشيرين في ثانية حفلات «هلا بالمجاز»

شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة وشيرين في ثانية حفلات «هلا بالمجاز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعيش عشّاق الغناء العربي ليلة طربية مع حفل غنائيّ ساهر، عنوانه الصوت الشجيّ والإحساس العالي وضيوفه النجمتان أصالة نصري، وشيرين عبدالوهاب، وذلك يوم الجمعة 19 الشهر الجاري، في ثانية حفلات الموسم الجديد لأمسيات «هلا بالمجاز»، التي يستضيفها مسرح المجاز بالشارقة، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الإمارة.

وستقدّم الفنانة أصالة لجمهورها الإماراتي والعربي خلال الحفل الذي يأتي برعاية إعلامية من إذاعة الرابعة، باقة من أجمل أغنياتها التي سجلت فيها علامة فارقة في سماء الغناء العربي، مثل «أكثر» و«خانة الذكريات»، و«آسفة» و«روّح وروح» وغيرها من الأعمال التي اشتهرت بها خلال مسيرتها الطويلة.

وستنقل الفنانة شيرين عبدالوهاب جمهورها إلى سحر الكلمة واللحن في أجمل أغنياتها، حيث ستحيي صاحبة «حبه جنة»، و«على بالي»، و«يا ليالي»، الحفل بأغنياتها التي احتلت فيها قلوب محبيها وتركت لنفسها بصمة لافتة في ذاكرة الغناء العربي.

وكانت إدارة المسرح قد أعلنت عن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لاستقبال الجمهور، حيث خصصت بيئة ملتزمة بأعلى معايير السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحددت ضوابط للالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ووضعت بوابات تعقيم على مداخل ومدارج المسرح، بالإضافة إلى توفير الأقنعة الطبية والمعقمات.

بيئة ملتزمة

بمعايير السلامة

والوقاية

من «كورونا».

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