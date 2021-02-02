الامارات | أسبوع أبوظبي للجمال.. ندوات وورش وجلسات تعليمية في السعديات

شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع أبوظبي للجمال.. ندوات وورش وجلسات تعليمية في السعديات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت عروض أبوظبي، عن برنامج فعاليات الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للجمال خلال هذا الشهر، والذي يضم مجموعة من التجارب المميزة ضمن المنصات الحصرية والمؤقتة التابعة لأشهر العلامات التجارية العالمية، إضافة إلى سلسلة تفاعلية من الجلسات التعليمية التي تستضيفها نخبة من المواهب العالمية.

ويقدّم أسبوع أبوظبي للجمال الذي يُقام في الفترة من 4 - 14 فبراير الجاري أشهر العلامات التجارية ومشاهير قطاع المستحضرات التجميلية حول العالم، إضافة إلى فعاليات كبرى في «ياس مول»، والغاليريا جزيرة المارية، وتشكيلة من العروض الحصرية في الوحدة مول ومارينا مول وأبوظبي مول.

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