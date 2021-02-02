الامارات | «صلوا من أجل توم».. بريطانيا قلقة على بطلها بعد إصابته بـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صلوا من أجل توم».. بريطانيا قلقة على بطلها بعد إصابته بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى جموع الداعين في بريطانيا بالشفاء العاجل للكابتن مور، الذي جمع تبرعات بالملايين لدعم نظام الرعاية الصحية قبل أن يدخل المستشفى مصاباً بكوفيد-19.

وجمع مور نحو 55 مليون دولار من خلال جولات سير داخل حديقة منزله أثناء فرض إجراءات عزل عام العام الماضي، وكان أمله وقتها أن يجمع 1000 جنيه إسترليني.

وكتب جونسون على «تويتر»: «ألهمت الأمة بأسرها، وأنا أعلم أننا جميعاً نتمنى لك تمام الشفاء»، معرباً عن دعمه الكامل لمور وعائلته. وتصدر عنوان «صلوا من أجل توم» الصفحة الرئيسة لجريدة «صن»، وهي الرسالة التي تناقلتها صحف أخرى نشرت صوراً بارزة وموضوعات عن مور.

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