الامارات | «القرية العالمية» تحقق رقمين قياسيين جديدين

شكرا لقرائتكم خبر عن «القرية العالمية» تحقق رقمين قياسيين جديدين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، من تحقيق رقمين قياسيين جديدين في «غينيس» للأرقام القياسية، مقتربة من هدفها في تحقيق 25 رقماً قياسياً في إطار احتفالاتها باليوبيل الفضي، حيث تم اختيار الرقمين الجديدين في ظل احتفال مطعم «مراحب»، بصفته شريكاً للوجهة منذ زمن طويل، بالذكرى العاشرة على انطلاق مطاعمه الشهيرة في الدولة.

وقالت مدير إدارة أول - الشؤون التجارية والرعاية في القرية العالمية، خديجة خليفة: «لقد كان اختيار الرقمين القياسيين الجديدين من الفعاليات التي سعدنا بالالتزام بها عندما تم عرضها علينا من قبل شركائنا في مطعم مراحب للاحتفال بمرور عقد من الزمن على انطلاقهم. نحن حريصون دائماً على التعاون مع شركائنا في جميع النواحي التي تشمل المبادرات المبتكرة والاحتفاليات الداعمة لمسيرة نجاحاتنا المشتركة، لتكون مثل هذه الأرقام القياسية دليلاً على الإنجازات الكبيرة التي يمكننا أن نقدّمها بالتعاون معهم. وبالإضافة إلى تحقيق الرقمين الأخيرين في (غينيس) للأرقام القياسية، حرصنا مع مطعم مراحب على التبرّع بجميع وجبات المندي التي تم تقديمها لتحقيق الأرقام القياسية، والتي بلغ عددها 4880 وجبة، إلى الجمعيات الخيرية لتوزيعها على الأسر المحتاجة، ضمن التزامنا بالمساهمة في دعم المجتمع من حولنا تحديداً خلال الظروف الراهنة».

يذكر أن القرية العالمية تمكنت حتى الآن من تحقيق 12 رقماً قياسياً خلال الموسم الـ25، ضمن مساعيها لتحقيق 25 رقماً احتفالاً بذكرى اليوبيل الفضي.

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