10 معلومات خطيرة عن النودلز.. توقف عن تناولها فورا «تسبب السرطان»

القاهرة - سمر حسين - صحة

أصيب شاب يبلغ من العمر 16 عامًا بـ أرتكاريا شديدة في جسده، وكذلك بإحمرار شديد على جلده، ومن ثم ساءت حالته المرضية حتى وصلت في النهاية المطاف إلى تكوين نوع من الأملاح الخطيرة داخل الدم والإصابة بجرثومة المعدة، كما أصيب الكبد، وأرجع الأطباء ذلك إلى كثرة تناوله الشعرية الشهيرة سريعة التحضير «النولدز» التي تباع في المحلات، ويعشقها الأطفال الصغار.

وللشعرية سريعة التحضير عدد من الأضرار الكبيرة على الصحة، بحسب الأطباء الذين درسوا مخاطرها ونقلها موقع «ويب طب» المتخصص.

أضرار الشعرية سريعة التحضير

- يصاب من يتناول الشعرية سريعة التحضير بكثرة «3 مرات أسبوعيا لفترة طويلة» من متلازمة التمثيل الغذائي، وهي متلازمة «الأيض» حيث تحدث مجموعة عمليات تبادلية هرمونية واضطرابات سريرية على خلفية السمنة.

- مع تناول الشعرية بكثرة يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب.

- يصاب من يتناول الشعرية بكثر بالسكري نتيجة الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

- يمكن أن تسبب الشعرية الجلطة الدماغية، بل وقد تؤدي إلى الموت.

- تتقدم أحيانًا متلازمة التمثيل الغذائي، في خطرها عن خطر التدخين، كأحد العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- يؤدب تناول الشعرية بكثرة إلى ارتفاع الصوديوم، لأنه يضاف إليها نسبة عالية من جلوتامات أحادية الصوديوم، بغرض تعزيز طعمها وسرعة تحضيرها.

- تصل كميات جلوتامات أحادية الصوديوم في الشعرية في الوجبة الواحدة إلى أكثر من 800 ملغم، وهو أكثر من الكمية المسموح بها في اليوم.

- تلك المادة تساعد في تطور أمراض ارتفاع ضغط الدم والكلى والقلب، كما يشعر بعض الناس بعد تناولها بالصداع.

- تقلل الشعرية سريعة التحضير من امتصاص الفيتامينات كاملة، أي إنها سوف تمنع امتصاص أي فيتامينات موجودة في أي مواد غذائية مصاحبة لها بالكامل.

- تحتوي الشعرية سريعة التحضير على مكونات مسرطنة، حيث يوجد فيها دهون غير مشبعة، وقد ثبت أن هذه الدهون تزيد من خطر الإصابة بأمراض السرطان وتصلب الشرايين.