تغزل فيها عدوية وصاحبة مقطع الهدية.. 10 معلومات عن الراقصة ديانا «فيديو وصور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الراقصة الاستعراضية ديانا، مقطع فيديو لها وهي ترقص على نغمات الموسيقى، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ومن جانبه، نظر لها الفنان الكبير أحمد العدوية نظرات إعجاب خلال أدائها.

وأحدث الفيديو ضجة واسعة من قبل متابعي الراقصة عبر الإعجابات والتعليقات، كما أثار انتقادات البعض.

ويرصد «هُن» أبرز المعلومات عن الراقصة ديانا في التقرير التالي:

معلومات عن الراقصة ديانا

- أجنبية تعمل في مصر منذ 4 سنوات.

- روسية الجنسية.

- تنشر بشكل دوري على إنستجرام صورًا لها مع المشاهير ونجوم الفن، أبرزهم تامر حسني وأحمد عدوية.

- تتسم صورها بالجرأة، سواء في الرقص أو بالملابس العادية.

- تقدم عروضها في الأفراح وفنادق القاهرة الكبرى.

- يتابعها على موقع «إنستجرام»، ما يقارب من 300 ألف متابع.

- تتواصل مع متابعيها عبر السوشيال ميديا باللغة العربية.

- صاحبة الفيديو الشهير الذي أثار الجدل مؤخرًا حينما قدمتها سيدة هدية لزوجها في صندوق هدايا لأنه يحب الرقص الشرقي.

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- خرجت من صندوق الهدايا لزوج السيدة لتفاجئة بجملة «سنة حلوة يا جميل».

- تتحدث الراقصة الروسية اللغة العربية بسبب وجودها في مصر.