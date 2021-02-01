علي جمعة عن مؤخر الصداق: ده اختراع المصريين «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تتمسك الكثير من الفتيات بمؤخر صداق كبير، لتأمين حياتهن في حالة حدوث طلاق، وتختلف قيمته بحسب الأسرة والمكان الذي تعيش فيه الفتاة مع أسرتها، ويكتب مؤخر الصداق في عقد الزواج بعد موافقة الطرفين بمعرفة المأذون، ولكن الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية سابقًا خرج بتصريح صادم قال فيه إن مؤخر الصداق هو «اختراع المصريين».

جاء ذلك خلال عرض برنامجه «الله أعلم» الذي يذاع عبر فضائية قناة «سي بي سي»، «الست لما بتطلق طلاق عادي، بتستحق مؤخر الصداق، المصريون هما اللي اخترعوا مقدم ومؤخر، قالك طيب البنت دي لما هتطلق لا قدر الله عايزة شوية يصرف وتعمل لحد ما تشوف شؤونها ومن هنا خلوا في مقدم وفي مؤخر».

ممكن الراجل «يقسط»

وتابع حديثه: «هي دي حكمة شوية، ولكن متلقيهاش في البلاد الإسلامية أو العربية منتشرة، ولكنها منتشرة جدا في مصر، إذا هتاخد المؤخر لانه جزء من المهر»، وأضاف، «وكمان هنديها نفقة 3 شهور عدة اسمها نفقة عدة، والقضاة بيحكموا تقريبا بين 25% إلى 40% من راتب الزوج لهذه النفقة، واستحدث القانون نفقة متعة، لقوله تعالى (فمتعوهن) ده إلزام ولمدة 24 شهر أو سنتين وممكن الراجل يقسطهم».