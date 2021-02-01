6 طرق للهضم بعد الإفراط في تناول الطعام.. واحذر هذين الأمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

من الممتع الاستمتاع بالأطعمة المفضلة لديك، ولكن الآثار اللاحقة للإفراط في تناول الطعام يمكن أن تكون مروعة.

ويزداد الأمر سوءًا عندما لا تحصل على علاجات سريعة للتعامل مع معدتك بعد الإفراط في تناول الطعام، وذلك لأن الإفراط في تناول الطعام يميل إلى إبطاء قدرتك الهضمية.

وفيما يلي بعض الطرق الفعالة لهضم الطعام بعد الإفراط في تناول الطعام، كما ذكر موقع "food.ndtv".

1- تناول شاي الأعشاب:

يؤدي إلى تعزيز حركة الطعام من خلال الجهاز الهضمي والتخفيف من الانزعاج، لذا اختر تناول شاي البابونج أو الشاي الأخضر أوأي شاي عشبي آخر تفضله.

2- جرب النعناع:

يمكنك مص حلوى النعناع بعد الأكل مباشرة، لاحتوائه على المنثول الذي يساعد في تخفيف الغازات وعسر الهضم والغثيان، ويساعد بشكل أساسي على تهدئة الفتحة بين المعدة والمريء، ما يسمح بتدفق حمض المعدة مرة أخرى، ويمكنك أيضًا احتساء كوبا من شاي النعناع أو تناول علكة بالنعناع.

3- استخدام خل التفاح:

أضف ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء واشربه، وسيساعد هذا على الفور على الهضم واستعادة آلية الأمعاء، ويحتوي خل التفاح على البروبيوتيكات الصحية التي تساعد على تقوية الأمعاء واستعادة عملها.

4- رشة من الكركم:

من المعروف أن الكركم من التوابل القوية المضادة للالتهابات، وهو أيضًا مضاد للبكتيريا ومليء بمضادات الأكسدة، بالإضافة إلى محتواه من مركب الكركمين الذي يمكن أن يخفف من الانزعاج الناجم عن الإفراط في تناول الطعام، لذا كل ما عليك فعله هو إضافة القليل من الكركم في الماء الساخن والليمون ثم شربه.

5- ارتشف عصير ليمون حار:

من المعروف أن المشروبات الحارة تخفف من الانزعاج الهضمي لذا قم بإضافة رشة من الفلفل الأسود مع الليمون والماء الساخن، وسيساعد ذلك في تحفيز الكبد من أجل التخلص من السموم من الجسم والتخلص من الطعام الزائد الذي تناولته، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المزيج عبارة عن مساعد قوي في الجهاز الهضمي يمكنه بسهولة تهدئة آلام المعدة والغازات والانتفاخ والارتجاع الحمضي.

6- المشي:

من أبسط الحلول وأكثرها فعالية هو المشي بعد تناول الطعام مباشرة لمدة 15 دقيقة، وسيساعد ذلك على تحفيز العمليات الهضمية في جسمك والتي تدفع الطعام إلى أسفل الجهاز الهضمي.

7- تجنب أخذ قيلولة:

يعتبر أخذ قيلولة بعد تناول وجبة كبيرة فكرة سيئة للغاية، حيث يمكن للطعام أن يشق طريقه بسهولة إلى أعلى الجهاز الهضمي بدلاً من أسفله، ويؤدي الاستلقاء أيضا إلى تفاقم حرقة المعدة الناتجة عن الإفراط في تناول الطعام.

8- الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية:

يزيد تناول المشروبات الغازية بعد تناول الطعام من الشعور بالانتفاخ والغازات.