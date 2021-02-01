"رهاب الحقن".. إليك 5 خطوات لجعل التطعيمات أسهل على أطفالكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعد التطعيمات هي أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للخوف عند الأطفال، خشية آلام إبر الحقن، فبمجرد ذكر كلمة تطعيم أو حقن تثار مخاوفهم وبعضهم يرفض الذهاب إلى عيادة الطبيب.

وفي دراسة أجريت على الآباء والأطفال في كندا، أفاد 24٪ من الآباء و63٪ من الأطفال بالخوف من الحقن، كاشفة أن واحد من كل 12 طفلًا وبالغًا على حد سواء لم يحصلوا على جميع التطعيمات التي يحتاجونها بسبب رهابهم، وفقًا لموقع medicalxpress.

وذكر الموقع أن رهاب الإبرة يبدأ عمومًا من سن الخامسة تقريبًا، ويمكن أن يستمر حتى مرحلة البلوغ، والذي يمكن أن يكون عائقا أمام الحصول على الرعاية الصحية والعلاج، لذلك من المهم تكوين مواقف إيجابية تجاه إجراءات الحقن، وخاصة التطعيم في وقت مبكر من الحياة.

وعلى الرغم من عدم وجود سبب محدد لتطور رهاب الإبر، يمكن للأشخاص القلقين والخائفين من الإبر أن يربطوا مخاوفهم في كثير من الأحيان بتجربة إبر سيئة الإدارة عندما كانوا طفلين، قد تنجم التجربة السيئة عن الشعور بالعجز بسبب قلة المعلومات أو "الخداع" في التطعيم.

في الكثير من الدول، يشمل جدول برنامج التحصين بالتطعيمات خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى، ومرة أخرى في سن الرابعة.

في حين أنه من المهم استخدام نهج محترم في جميع الأعمار، فإن التطعيمات التي تبلغ من العمر أربع سنوات تقدم فرصة ثمينة بشكل خاص للآباء لمساعدة الأطفال على الشعور بالراحة مع إجراءات الحقن.

وقدم medicalxpress دليل لإستراتيجية للمساعدة في جعل التطعيم تجربة إيجابية للأطفال، يعتمد على ما يسمى بالنهج المحترم للرعاية الصحية التي تركز على الطفل، ويركز على الوالد ومقدم الرعاية الصحية الذين يطورون علاقة تعاونية مع الطفل، بدلاً من استخدام السلطة أو الحوافز، كما يستهدف مساعدة الطفل على الشعور بالسيطرة وتقليل القلق بشأن إجراءات الإبرة.

1- التحضير

قبل بضعة أسابيع، قدم بإيجاز موضوع التطعيمات وسبب أهميتها، وعليك توقع بعض المقاومة، فهذا أمر طبيعي، ليس هناك حاجة للجدل، فقط اعترف بمشاعر طفلك، دعه يعرف أن البالغين لا يحبون التطعيم أيضًا.

بعد أسبوع تقريبًا، اذكر مرة أخرى أنه سيحصل على التطعيم، وقدم بعض التفاصيل، مثل إلى أين ستذهبون، تذكير آخر في اليوم السابق مفيد.

2- كن صادقًا وشفافًا

من المهم التحقق مما إذا كان لدى طفلك أي أسئلة في كل مرة تناقش فيها التطعيم، أجب بأمانة قدر الإمكان، سوف يضر لكن ليس لوقت طويل، سيختفي معظم الألم بحلول الوقت الذي تنتهي فيه 30 ثانية، ربما ما دامت المدة اللازمة للتجول في المنزل أو نطق الحروف الأبجدية.

3- إعطاء الخيارات

ساعد الأطفال على الشعور بأنهم جزء نشط من العملية من خلال إعطاء الخيارات حيثما أمكن ذلك، على سبيل المثال، هل يمكنهم اختيار اليوم أو الصباح أو بعد الظهر؟

تحقق مع مقدم الرعاية الصحية مقدمًا مما إذا كان يمكن للأطفال اختيار مكان الحقن - عادةً ما يتم إعطاء اللقاحات خارج الفخذ أو الجزء العلوي من الذراع.

في الفترة التي تسبق ذلك، قد يرغب الطفل في حث نفسه باستخدام عود أسنان لمعرفة الفرق بين شعور كل موقع، قد يكون لديهم أيضًا تفضيل للجانب الأيسر أو الأيمن.

أحيانًا يكون من المفيد الصراخ عندما تشعر بالألم، قد يجد الأطفال هذا المرح إذا منحتهم حرية التحدث عن أي شيء يريدونه عندما يتم الحقن، فقط أخبر مقدم الرعاية الصحية مسبقًا حتى لا يفاجأوا.

4- تجنب الرشاوى والمشتتات

يمكن أن يعطي تقديم الرشوة للطفل انطباعًا بأن هناك شيئًا فظيعًا بشأن الإجراء، كوالد كن واثقًا أو تظاهر بالثقة إذا كان لديك شعور بالخوف من نفسك، يمكن تعلم المعتقدات والسلوكيات المتعلقة بالألم من خلال ملاحظة الآخرين، ويكون الأطفال مدركين للغاية.

يمكنك دائمًا القيام بنشاط ممتع أو الحصول على مكافأة بعد ذلك، لكن اجعل هذا مفاجأة في النهاية بدلاً من رشوة قبل التطعيم.

الإلهاءات شائعة، لكنها قد تجعل الطفل يتساءل عن سبب تشتيت انتباهه، قد يتساءلون "ما الذي كان يحدث وكان سيئًا للغاية ولم يُسمح لي بالنظر إليه؟" عندما يشعر الأطفال أنه تم خداعهم، فقد يؤدي ذلك إلى تآكل الثقة.

قد يرغب بعض الأطفال في المشاهدة حتى يعرفوا ما يحدث - امنحهم الخيار، ومن المثير للاهتمام، في إحدى الدراسات، أن البالغين الذين اختاروا مشاهدة الإبرة التي يتم إدخالها في ذراعهم أفادوا بألم أقل مقارنة بأولئك الذين اختاروا النظر بعيدًا.

5- استخدم الأبوة والأمومة اليقظة

فكر في التطعيمات كفرصة لتكون حاضرًا بنسبة 100٪ ، وجهًا لوجه مع طفلك، ضع جانبًا أي مهام متعددة في صباح أو بعد الظهر من التطعيم، إذا استطعت، خذ وقتًا من العمل، وأوقف تشغيل هاتفك، راقب طفلك، واستهدف الاستماع باهتمامك الكامل، وكن عطوفًا ومدركًا لما تشعر به أنت وطفلك، كل هذه الأشياء يمكن من تحسن نوعية العلاقات بين الوالدين والطفل وهي مهمة لمساعدة الأطفال في أوقات القلق المحتملة.