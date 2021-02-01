لا ترميه بعد اليوم.. 9 استخدامات مذهلة لقشر البصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتاد الكثير من النساء عند تجهيز الطعام للطهي، إلى إلقاء قشر البصل في سلة المهملات، لكن هناك العديد من الاستخدامات والطرق لمعرفة كيفية استغلال هذا القشر بدلاً من رميه، وذلك وفقا لموقع "timesofindia".

- علاج تشنج الساق:

تعتبر قشور البصل واحدة من أفضل العلاجات المنزلية البسيطة، لعلاج تقلصات الساق عن طريق غلي قشر البصل في الماء لمدة 10-20 دقيقة، ثم تصفيته من الماء، ويمكنك تناوله قبل النوم، ستلاحظين بتحسن في عضلات الجسم وسيقل التشنجات.

- تقوية الشعر:

يمكن أن يؤدي استخدام عصير البصل إلى تقوية الشعر وزيادة طوله وإبراز لونه الطبيعي، فضلا أنه يساهم في محاربة الفطريات التي قد تنمو في الشعر بسبب الرطوبة، ويعمل على تغذية بصيلات الشعر لاحتوائه على نسبة عالية من الكبريت.

للاستفادة من قشور البصل للشعر عليك القيام بغسل الشعر كالمعتاد، ثم اشطفيه جيدا بقشور البصل التي تم غليها.

- التقليل من الالتهابات:

نظرا لأنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، لذا ينصح بالغرغرة بمنقوع البصل، ما يساعد في محاربة التهابات الحلق والفم.

- الوقاية من ضغط الدم:

تعد الاختيار الأمثل لمرضى الضغط المرتفع، وذلك لاحتوائها على مادة الكيرسيتينن، التي تساهم في ضبط ضغط الدم، والتقليل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين والأوعية الدموية.

- صبغة طبيعية:

قشر البصل من الطرق الرائعة التي تعمل بمثابة صبغة طبيعية، لصبغ قطعة القماش القطنية لأنها تنتج ألوانًا جميلة يتم استخلاصها بسهولة ويميل اللون إلى الالتصاق بالأقمشة جيدًا.

- استخدامها كسماد:

تجنب إلقائها في سلة المهملات، يمكنك دمجها مع سماد النباتات حول منزلك، من خلال خلط قشور البصل مع تربة السماد، تساعد هذه الطريقة على جعل التربة غنية بالعناصر الغذائية التي تنتقل للنباتات المزروعة.

- تلوين البيض:

يمكنك تقشير البصل وصبغ البيض بألوان بنية جميلة وبنفسجية، عن طريق طهي البيض وتقشير البصل معًا في الماء المغلي، ويمكنك وضع القشرة مباشرة على قشرة البيضة، ثم قومي بتغليفها بورق الألمنيوم قبل الطهي.

- حماية النباتات من الحشرات:

قشرة البصل تعمل بشكل جيد لحماية النباتات من بعض الفطريات والحشرات، اخلطي قشر البصل مع أربعة أكواب من الماء واتركيها لمدة سبعة أيام في وعاء محكم الغلق.

- الحفاظ على صحة الفم والأسنان:

بما أن قشر البصل مضاد للالتهابات إذا إنه يساعد كمطهر طبيعي أيضا، حيث يمكنك شرب مغلي قشر البصل، لحماية الفم من البكتريا التي تتراكم على الأسنان ولحماية اللثة أيضا.