لايف كوتش: أولويات المرأة تختلف مع كل مرحلة عمرية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت اللايف كوتش، نهال سليمان، إن المرأة العاملة تواجه ضغوطًا شديدة بسبب رغبتها في أن تقوم بدورها كأم، بالإضافة إلى دورها كسيدة عاملة، لافتة إلى أن هناك قيم تتخذها المرأة وهي التي تحدد حركتها وأولولياتها التي تتغير مع كل مرحلة عمرية.

الاعتراف بالتقصير بداية الحل

وأضافت «سليمان» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية dmc وتقدمه الإعلامية جاسمين طه والإعلامية رضوى حسن، أن السيدة يجب أن تثق في شخصيتها وقدرتها على القيام بعدة مهام في نفس الوقت ويجب عليها أن تعترف بالتقصير بعض الأحيان من أجل أن تحل هذه المشكلات.

أولوليات متغيرة مع كل مرحلة

وتابعت: «على المرأة أن تقتنع أن لكل مرحلة متطلباتها الخاصة بها فأحيانا تركز مع الأولاد أكثر لأنها أولادها في حاجة شديدة لها، ولكن في مرحلة أخرى متقدمة قد تكون قادرة على التركيز بشكل أكثر في العمل لأن أولادها كبروا وأصبح أكثر قدرة على تحمل المسئولية».

المثالية تزيد المشاكل ولا تحلها

وواصلت «سليمان»: «المثالية تربك الأمور لأنه لا يجد شخص مثالي لذا يجب أن يحاول الشخص بذل مجهود أفضل لكن مع معرفة عدم وجود مثالية لأن الرغبة في المثالية تؤدي إلى ارتباك أكبر وضغط نفسي على الشخص والمحيطين به».

التوازن يحل أغلب المشاكل

واستطردت اللايف كوتش، نهال سليمان: «يجب أن يتم إدارة العلاقات في المنزل والأسرة والشركة بشكل غير مضغوط، لأن هذه الضغط يربك الأمور ويزيد المشكلات ولا يحلها، وهذا أمر مرفوض في الوقت الذي تحاول السيدات أن تحل المشكلات وتوازن بشكل كبير بين إداراتها لمنزلها وعملها في الشركة».