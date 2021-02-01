قبل فرحه بأيام.. عريس عقار الدائري: «العفش كله ولع والعروسة منهارة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أنفق ما يقرب من 750 ألف جنيه على شقته، استعدادًا لحفل زفافه المقرر إقامته خلال الشهر الجاري، وفجأة بدون سابق إنذار نشب الحريق المروع الذي اندلع في الطوابق الأولى لإحدى العقارات على الطريق الدائري بحي الهرم، ما أدى إلى تفحم الشقة بكامل محتوياتها.

عريس فبراير يصاب بصدمة عقب حريق شقته

صدمة كبيرة أصابت محمد جمعة، صاحب الـ27عامًا، الذي كان يجهز لحفل زفافه واتفق مع والد العروس على كافة التفاصيل، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ تحول العفش لـ«كومة رماد» على حد وصفه، مؤكدًا أنه اشترى المحتويات بالكامل بجانب 2 سخان و2 أنتريه وثلاثة غرف نوم وغيرها من مسلتزمات الشقة.

«شقى عمري راح»

يعمل جمعة «سائق» على سيارة أجرة، ظل يحوش ويستلف لشراء تلك الشقة بمساعدة أشقائه، بالإضافة إلى الدخول في أكثر من جمعية لإتمام الزواج، بعد أن رحل والده في عام 2010: «شقى عمري راح والفرح باظ وحياتي ادمرت في غمضة عين».

بعنا نصف فدان أرض من أجل شراء الشقة

لم يتمالك «جمعة» أعصابه من شدة الصدمة وهو يرى شقته تفوح منها رائحة الدخان أمام عينه، ليكمل الحديث المأسوي شقيقه حمادة بدلًا منه، مؤكدًا أنهم اضطروا لبيع نصف فدان أرض من أجل شراء هذه الشقة لمساعدة الشقيق الأصغر في الزواج: «صرفنا اللي ورانا واللي قدامنا عشان نجهز شقة محمد، وبقالنا أكتر من سنة بنسدد في جمعيات ولسه علينا ديون وكنا متفقين مع نسايبه على ميعاد الفرح الشهر ده بس خلاص كله راح».

صدمة العمر

أضاف «حمادة»، أن العروس منذ أن علمت بخبر حريق الشقة انهارت ودخلت في نوبة اكتئاب لم تحدث أحدًا من وقتها، لافتًا إلى أن والدته أيضًا لم تكف عن البكاء من شدة حسرتها على ما حدث لشقة ولدها، خاصة أن ابنتها كانت تسكن في ذات العقار أيضًا مع زوجها وصغارها وخسرت شقتها بكل ما فيها: «كأن عندنا ميتم لأن أخويا في السعودية شاري شقة برضو في نفس العمارة، وماصدق يشطبها لولاده ومراته عرف خبر الحريق منهار لسه محتاج يشتغل 15 سنة كمان عشان يعمل بيت تاني لولاده».