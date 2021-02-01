نور عمرو دياب تثير إعجاب متابعيها بفستان كاروهات: الجمال عدى الكلام «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت نور عمرو دياب، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا جديدة لها.

وظهرت الابنة الكبرى للهضبة وهي مرتدية فستان «كاروهات» من اللون الزهري، وعلقت على الصور: «غمض عينيك وابتسم».

وأثارت صور «نور» إعجاب متابعيها، فجاءت بعض التعليقات: «أنتي جميلة.. حبيبتي يا نور العين.. الجمال عدى الكلام بقى.. أنتي زي القمر يا نور ربنا يحميكي.. يا جمالك يا نور».

نور عمرو دياب تتعرض للتنمر بسبب النمش

وكانت نور عمرو دياب، تعرضت خلال الأيام الماضية للتنمر، بسبب ظهورها في إحدى الإطلالات التي أظهرت وجود النمش بكثير على وجهها، وكانت من بين التعليقات التي تلقتها: «شكلك فعلا صعب أوي بالنمش، لازم تعملي عملية تجميل بالليزر علشان يتشال» و«حرام عليكم، كفايا تنمر وقلة أدب، البنت حلوة وجميلة في كل أحوالها، خليكم في نفسكم»، و«شكلك فعلا من قريب مش حلو خالص يا نور».

وعلقت وقتها والدتها، الفنانة شيرين رضا، بطريقة غير مباشرة إذ نشرت صورة لابنتها نور في مرحلة المراهقة، والنمش موجود على وجهها، كنوع من التضامن معها.

بينما اختارت نور الرد بطريقة مختلفة، إذ ظهرت وهي متجاهلة بهذه التعليقات وكانت تستمع بأوقاتها على طريقتها الخاصة، وشاركت ابنة الهضبة، متابعيها عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدة لقطات مصورة وهي تتناول الطعام والحلوى المفضلة لها، متجاهلة الرد على المتنمرين، وتعليقاتهم السلبية.