تعرضت لحادث أليم.. «بيرهان» عن لقائها مع تامر حسني: مكنتش متوقعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو شاركه الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال لقائه بإحدى المعجبات التي تعرضت لحادث أليم أثر على ذاكرتها، وأصابها بالشلل المؤقت، وأودى بحياة والدتها، ما جعلها تخضع إلى فترة من العلاج داخل المستشفى.

وعلى الرغم مما تعرضت له الفتاة، إلا أنها لم تتوقف عن ذكر اسم نجمها المفضل خلال وجودها بالمستشفى، واستلهمت من أغانيه الطاقة الإيجابية للوقوف على قدميها مرة أخرى، ما دفع «نجم الجيل» إلى ترتيب «لقاء خاص» معها بالاتفاق مع أصدقائها كمفاجأة لها دون معرفتها.

«بيرهان»: تامر حسني محترم جدا واستقباله حلو

أعربت بيريهان عادل، عن سعادتها الكبيرة بمقابلتها بنجمها المفضل، واستقباله المميز والخاص لها، وعن احترام تامر حسني لجمهوره ومحبيه: «اتبسطت جدا واستقباله هو والناس اللي معاه حلو أوي».

وعن تلك المفاجأة، أوضحت «بيرهان» لـ«الوطن»، أنها لم تكن تعلم أي شيء، ولم تكن تتوقع أن ترى تامر حسني، بينما كان كل هذا من ترتيب أشقائها وأقاربها، لكنها لا تعلم تفاصيل اتفاقهم مع «نجم الجيل».

معجبة تامر حسني: صحابي اللي رتبوا المقابلة

وعلّق تامر حسني على مقطع الفيديو الذي شاركه على «إنستجرام»، أنه فخور بمقابلة «بيرهان» وبقصتها رغم قساوة ما حدث لها، ووفاة والدتها، وفقدانها الذاكرة، وإصابتها بالشلل، وتمنى لها الشفاء العاجل، كما شكر أصدقائها على ترتيبهم لذلك اللقاء، واصفا إياهم بـ«نعم السند»، مختتمًا كلامه «أنتي درس كبير يتعلم منه كل إنسان فاقد الأمل في شيء».

وشكرت معجبة تامر حسني نجمها المفضل على حسن استقباله لها، وعن أنه ظهر بنفس الصورة التي كانت تتخيله بها، فيما علّق عدد من المتابعين على مقطع الفيديو، بينهم من تمنى الشفاء العاجل لـ«بيرهان»، وآخرين شكروا تامر حسني على مواقفه النبيلة والمستمرة مع المتابعين والمعجبين.