16 فائدة مذهلة إذا كنت تتناول العسل الأسود يوميا.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

للعسل الأسود العديد من الفوائد الصحية المهمة لصحة الجسم، نظرا لأنه يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي، ومكافحة الفيروسات والعدوي ومضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من الإصابة بالسرطان.

وغيرها من الفوائد التي نذكرها لكم على النحو التالي، إذا كنت تتناول العسل الأسود يوميا، وهي كالتالي:

- منع الإصابة بالسرطان

بسبب خصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا وكذلك محتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تساهم في الحد من عمل الجذور الحرة، وبالتالي منع خطر الإصابة بالسرطان وتقليل علامات الشيخوخة، وفق ما أورد موقع "lifegoalidea".

- الوقاية من الجروح

نظرا لأنه يحتوي على فيتامين ج، إذ إنه يساعد على تسريع عملية الشفاء في الجروح الطفيفة.

- تقوية الجهاز المناعي للجسم

كونه غني بفيتامين سي، يعد فعالا في تقوية مناعة الجسم سواء للأطفال أو الرضع أو كبار السن، حيث يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض، ومكافحة العدوي والفيروسات.

- مهم لمرضى السكري

بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فضلا عن قدرته على خفض نسبة السكر في الدم إلى مستواه الطبيعي، لذلك من الأفضل تناوله يوميًا وخاصة لمرضى السكري كجزء من النظام الغذائي اليومي.

- أكثر نشاطا وتركيزا

تناوله يساهم في التخلص من الكسل، وزيادة النشاط والحيوية واللياقة البدنية في الجسم، فضلا عن تقوية الذاكرة أيضا، كما يحتوي على فيتامين ب 6، والذي بدوره يعمل على رفع مستوى مادة السيروتونين في الدماغ، ما يعزز من القدرة على النوم والتخلص من القلق والتوتر.

- التقليل من آلام المفاصل

يعتبر حمض البوليك هو ينتج عن تراكم الدهون بين المفاصل ما يؤدي إلى الألم وصعوبة في الحركة والشعور بعدم الراحة، لذا ينصح بتناول العسل الأسود بشكل منتظم يوميًا؛ للتخفيف من آلام المفاصل.

- خفض نسبة الكوليسترول في الدم

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول العسل الأسود قد يحسن مستويات الكوليسترول في الدم، عن طريق تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وارتفاع نسبة الكوليسترول الجيد.

- علاج قرحة المعدة

تناول العسل الأسود بانتظام يخفف من آلام المعدة، ما قد يزيد من قوة المعدة ويجعلك تشعر بالراحة، كما يقلل من استخدامك للأدوية التي تحتوي على العديد من المواد الكيميائية والتي قد تعرضك للإصابة بقرحة المعدة.

- تعزيز صحة الكبد

العسل الأسود من الأطعمة التي تساعد على تحفيز الكبد على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم بشكل سلس وطبيعي، وبالتالي المحافظة على صحة الجسم وتنقيته من السموم باستمرار.

- الوقاية من فقر الدم

كونه غني بنسبة عالية من الحديد الذي يعمل على تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء اللازمة لنقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، وزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم، لذا من الأفضل تناوله يوميا إذا كنت تعاني من فقر الدم.

- تقوية العظام والأسنان

بسبب محتواه العالي من الكالسيوم، وبالتالي فهو يعمل على تقوية العظام والأسنان، فضلا عن خصائصه المضادة للالتهابات التي تساهم في علاج التهاب المفاصل والروماتيزم.

- تعزيز صحة القلب

يحتوي العسل الأسود على نسبة كبيرة من عنصر البوتاسيوم، الذي يساهم في تقوية عضلة القلب، كما يساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

- الوقاية من الصداع

نظرا لأنه يحتوي على حمض البانتوثينيك الذي بدور يساهم في الوقاية من آلام الصداع والتقليل من الشعور بالتعب والإرهاق، كما يحتوي على المغنيسيوم الذي يساعد على تنشيط الجهاز العصبي واسترخاء الأعصاب.

- علاج اضطرابات الجهاز الهضمي

يؤدي تناوله يوميا إلى التخلص من مشاكل واضطرابات الجهاز الهضمي، حيث يعمل كملين يساعد الجسم على التخلص من الفضلات وعلاج الإمساك.

- تقوية الشعر وكثافته

إذا كنت ترغبين في تقوية الشعر وزيادة كثافته، ومنع الصلع والشيب المبكر وعلاج تساقط الشعر، لذا من الأفضل تناول العسل الأسود باستمرار.

- مفيد للمرأة في فترة الطمث

يحتوي على عنصر الحديد لذلك فهو من الأطعمة الهامة للمرأة خاصة أثناء فترة الطمث، حيث أنه يقلل من تقلصات الرحم، كما يمنع تخثر الدم، وعلاج أمراض العظام التي تصيب المرأة بعد سن اليأس، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.