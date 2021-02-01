له أضرار.. هذا ما يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول التمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يساعد التمر على تحسين وظائف الجهاز العصبي ويساهم أيضا في تعزيز صحة القلب، والعديد من الفوائد الأخرى، ورغم ذلك إلا أن له العديد من الآثار الجانبية عند الإفراط في تناوله، نذكرها لكم كما جاء في موقع "stylecraze".

- مشاكل في البطن:

الكبريتيت الموجودة في التمر، يسبب حساسية لمن يعانون من ردود فعل معينة، مثل آلام المعدة والغازات والانتفاخ والإسهال.

- طفح جلدي:

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول التمر إلى الإصابة بالطفح الجلدي، بسبب العفن الموجود في العديد من الفواكه المجففة، ومن بينها التمر.

- الحساسية:

تحتوي التمر المجفف على مادة الكبريتات التي قد تسبب الحساسية لدى العديد من الأفراد، لذا راقب هذه الأعراض بعد تناول التمر المجفف:

- نوبات الربو:

نظرًا لأن التمر يمكن أن يؤدي إلى الحساسية، ما يتسبب في زيادة فرصة الإصابة بالربو، لذا من الأفضل أن تجنب تناول التمر خاصة للأفراد المصابون بالربو.

- زيادة الوزن:

على الرغم من أن التمر غني بالألياف، إلا أنه مرتفع نسبيًا في السعرات الحرارية، لذا فأن الإكثار في تناوله يمكن أن يساهم في زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

- ارتفاع بوتاسيوم الدم:

كونه مصدر غني بعنصر البوتاسيوم، لذلك يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير منه إلى الإصابة بارتفاع بوتاسيوم الدم، لذا من الأفضل إذا كانت مستويات البوتاسيوم لديك مرتفعة، عليك تجنب تناول التمر.

- مشاكل هضمية:

غالبًا ما يتم تغطية التمر بالشمع، لتحسين مظهره ومنحه مظهرًا لامعًا، ولكي يبدو طازجا لفترة طويلة، وذلك عن طريق استخدام شمع البترول أو رذاذ كيميائي، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل هضمية شديدة على المدى الطويل.

-غير صحي للأطفال:

التمر من الأطعمة السميكة جدًا بالنسبة للأطفال، وذلك بسبب صعوبة هضمه، وبالتالي تناوله يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات حيث يعمل على انسداد القصبة الهوائية للأطفال.

- عدم تحمل الفركتوز:

تحتوي التمور على نسبة عالية من الفركتوز الذي يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في هضمه، مما يؤدي إلى الإصابة بحالة تسمى عدم تحمل الفركتوز، لأنه لا يتم امتصاص السكر بشكل صحيح، ما يجعله يمر عبر الجهاز الهضمي ككل، بالتالي يمكن أن يؤدي إلى حدوث غازات وألم في البطن، حيث يبدأ السكر في التفاعل مع البكتيريا الطبيعية في الأمعاء.

- تسوس الأسنان:

وبسبب احتوائه على نسبة عالية من السكر، قد يؤدي إلى إصابة الأسنان بالتسوس، لذا يجب الحرص على غسل الأسنان جيدا بعد تناول التمر، تجنبا لتسوس الأسنان.